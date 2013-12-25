54 كيلو مواد مخدر در شيروان كشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علي پاكدل صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام كشف 54 كيوگرم مواد مخدر ترياك در شيروان اظهار كرد: اين ميزان مواد شب گذشته در بازرسي از يك خودروي پژوپارس كشف و ضبط شد.

به گفته وي اين خودرو به همراه يك دستگاه خودروي پرايد كه به عنوان راه پاك كن عمل مي كرد، مواد مخدر مزبور را از استان های شرقی کشور به مقصد خراسان شمالي حمل مي كردند و قصد توزيع آن در استان را داشتند.

سرهنگ پاكدل افزود: در جريان اين بازرسي پنج نفر دستگير شدند و ضمن تشكيل پرونده و ضميمه ميزان مواد مخدر كشف شده، پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع شد.

او اظهار كرد: كشف و ضبط اين ميزان مواد مخدر و دستگيري متهمان پرونده طي يك كار اطلاعاتي دقيق و تلاش ماموران نيروي انتظامي شيروان صورت گرفت.

به گفته فرمانده نيروي انتظامي شهرستان شيروان از ابتداي امسال تاكنون در اين شهرستان 215 كيلوگرم انواع مواد مخدر از سوداگران مرگ كشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحماني فضلي، دبير كل ستاد مبارزه به مواد مخدر، شهرستان شیروان را به عنوان شهرستان پایلوت مبارزه با مواد مخدر در کشور اعلام كرده است.

شهرستان شيروان با 168 هزار نفر جمعيت در فاصله حدود 60 كيلومتري بجنورد، مركز خراسان شمالي قرار گرفته و زادگاه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه به مواد مخدر محسوب مي شود.