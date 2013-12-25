پنجمین همایش «وقف و رسانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت سازمان اوقاف و امور خیریه در آستانه هفته بزرگداشت هفته وقف، پنجمین همایش «وقف و رسانه» با هدف تبیین جایگاه وقف در اندیشه اسلامی و قرآنی، بررسی راهکارها و نحوه تعامل و همکاریهای مشترک اصحاب وقف و رسانه و طرح نظرها و دیدگاه یکشنبه 8 دی ماه برگزار می شود.



در این همایش حجت الاسلام والمسلمین گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، عزت الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران، مسئولان و صاحب نظران ارشاد حوزه رسانه حضور دارند.

جمشید مشایخی(محتمل) به عنوان نماینده هنرمندان، حمید استیلی به عنوان نماینده ورزشکاران در این همایش سخنرانی می کنند.

در این همایش که از ساعت 8:30 تا 12 یکشنبه 8 دی ماه در تالار وحدت برگزار می شود از خانواده مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات ایران نیز تجلیل می شود.

همچنین در این همایش از رسانه های فعال حوزه وقف با اهدای هدایی تجلیل خواهد شد.