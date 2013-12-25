کمبود فضای پارکینگ بلای جان رانندگان ورامینی/ نارضایتی شهروندان از بی توجهی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود فضای پارکینگ فقط مختص به کلانشهرها نمی شود بلکه این معضل بزرگ امروز بسیاری از شهرهای کشور را دچار مشکل کرده است که ورامین نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رشد و توسعه شهرنشینی باعث افزایش میزان مهاجرت افراد و بالارفتن تعداد ماشین ها در شهرها شده که به دلیل بافت قدیمی و سنتی خیابان ها و معابر شهری، معضل پارک ماشین یکی از اولاترین مشکلات پیش روی شهروندان شده است.



یکی از این تغییرات اساسی شهر ورامین مربوط به خیابان‌ها و معابر اصلی مرکز این شهر است‌، در گذشته نه چندان دور خبری از ترافیک‌های خسته‌کننده در ورامین نبود، اما امروز ساکنان دیار 15 خرداد نیز باید با معضل ترافیک دست و پنجه نرم کنند.

شهرستان ورامین با جمعیتی حدود 300 هزار نفر با معضل بزرگی به نام کمبود فضای پارک ماشین مواجه شده است و هیچ پارکینگ عمومی و مجهزی در سطح شهر وجود ندارد که شهروندان برای پارک خودروهای خود به آن مکان مراجعه کنند.

معضل پارک خودروها در خیابان های مسجد جامع، شهدا، طالقانی و 15 خرداد بیش از معابر و خیابان های دیگر به چشم می خورد و حضور و جریمه های پلیس نیز باعث نشده است که معضل پارک دوبله خودروها در خیابان های شهر حل شود.

چندی پیش شهرداری ورامین با یکی از شرکت های خصوصی وارد مذاکره شد و زمینی نیز برای احداث پارکینگ عمومی و طبقاتی در اختیار این شرکت قرار گرفت.

این پروژه واقع در خیابان شهید محمودی، منشعب از خیابان شهدا ورامین، در زمینی بالغ بر ۳۱۰۰ مترمربع در ۱۴ طبقه با کاربری ۹۵۱ واحد پارکینگ، ۲۰ واحد اداری و ۸۲ واحد تجاری، جمع 42600مترمربع طراحی شده بود که مدتی است این پروژه به دلایل نامعلومی رها شده است.

شهروندان ورامینی از وضعیت موجود به شدت گلایه دارند و از مسئولان می خواهند که در این زمینه تلاش بیشتری کنند و معتقدند که جریمه های پلیس به تنهایی نمی تواند مشکل پارک ماشین ها را در ورامین حل کند.

بخشی از ترافیک ناشی از پارک دوبله خودروها در خیابانهای اصلی شهر است

یکی از شهروندان ورامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز یکی از معضلات شهری ورامین، بحث افزایش میزان ترافیک شهری است که بخشی از این ترافیک ناشی از پارک دوبله خودروها در خیابان های اصلی شهر است.

حسین تاجیک افزود: وقتی در شهر بزرگی مثل ورامین یک پارکینگ بزرگ که پذیرای اتومبیل های مردم باشد، وجود ندارد، شهروندان مجبور می شوند که به صورت دوبله اتومبیل خود را پارک کرده تا به کارهای روزمره خود برسند.

وی ادامه داد: تأمین فضای پارکینگ خودورها، جدا از بحث ایجاد ترافیک شهری، یکی از ضروریات زندگی شهری امروزی است که متأسفانه مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است.

تاجیک اضافه کرد: امروز شاهد هستیم که برخی انبوه سازان، خانه های چند طبقه بنا می کنند و فضای پارکینگ را هم تبدیل به واحدهای مسکونی کرده و به شهروندان می فروشند و نبود پارکینگ در این مجتمع ها، مشکلات عدیده ای را در معابر و کوچه ها به وجود می آورد و شهرداری نیز با گرفتن یک جریمه، به راحتی از کنار موضوع می گذرد.

شورای ترافیک برای معضل پارک خودروها فکری کند

یکی از رانندگان شهر ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خیابان ها و معابر اصلی شهر ورامین بافت سنتی و قدیمی خود را حفظ کرده اند اما شاهد هستیم که هر روز کارخانه های خودروسازی، اتومبیل های جدید خود را وارد بازار می کنند و بر تراکم ترافیک و کمبود فضای پارک خودروها افزوده می شود.

سعید قاسمی افزود: زمانی که فضای پارک اتومبیل ها در شهر کم باشد، قطعا بر سر جای پارک درگیری و جدل صورت می گیرد و هر راننده ای سعی دارد تا گوی سبقت را از بقیه رانندگان در پارک خودروی خود برباید و بنده چندین بار شاهد نزاع رانندگان بر سر جای پارک بودم.

وی ادامه داد: واقعا جای تعجب دارد که برخی مسئولین این مشکلات را می بینند اما برای حل آن کار خاصی صورت نمی گیرد و هر روز شاهد افزایش این معضل شهری در ورامین هستیم.

این راننده ورامینی اضافه کرد: قطعا معضلاتی مانند کمبود فضای پارکینگ و افرایش ترافیک شهری، موجب بروز بیماری های عصبی و هدر رفتن وقت و عمر شهروندان می شود.



قاسمی یادآور شد: در گذشته مقرر شد تا یک پارکینگ بزرگ در خیابان شهید محمودی ورامین احداث شود اما این پروژه نیز نیمه کاره رها شده است و مشخص نیست آینده آن چه می شود.



این شهروند ورامینی تأکید کرد: شورای ترافیک شهرستان ورامین باید در جلسه ای ضروری، به این مشکل رسیدگی عاجلانه کند، زیرا حقیقتا مردم از این معضل بزرگ رنج فراوان می برند.



وی گفت: از مسئولان شهر و شهرستان تقاضا داریم در خصوص ایجاد پارکینگ در شهر ورامین اقدام کنند تا دیگر شاهد شلوغی و تصادفی در سطح شهر نباشیم.



طبق استانداردهای بین المللی شهرسازی و ترافیکی ظرفیت پارک خودرو در حاشیه خیابان تنها ۳۰درصد از کل تقاضای پارک را به خود اختصاص می دهد و ۷۰درصد از تقاضای پارک در پارکینگ‌های خصوصی و عمومی تامین می شود اما عکس این مساله در خیابان های ورامین صادق است.

نداشتن پارکینگ عمومی یکی از مشکلات مهم شهرستان ورامین است

سرهنگ علیرضا همیانی در سال 1390و در گفتگو با مهر، نداشتن پارکینگ عمومی را یکی از مشکلات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: شهرستان ورامین با داشتن جمعیت بالا و خیابانها و معابر کم عرض که تمامی مراکز مهم تجاری نیز در این مسیر قرار دارند، از نداشتن پارکینگ عمومی رنج می برد.



وی تأکید کرد: با مطرح شدن این موضوع در شورای ترافیک، تصمیماتی اتخاذ شده تا شهرداری نسبت به احداث پارکینگ عمومی در شهرستان اقدام کند.



با گذشت دو سال از تصمیم برای ایجاد پارکینگ عمومی در ورامین اما هنوز شهروندان این شهرستان طعم داشتن یک فضای مجهز برای پارک خودروهای خود را نچشیده اند.



پروژه پارکینگ عمومی را از پیمانکار قبلی گرفته ایم

علی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری قراردادی را با سازمان دهیاری های کشور منعقد کرد و این سازمان یک پیمانکار را جهت احداث پارکینگ عمومی ورامین به شهرداری فرستاد.



شهردار ورامین افزود: پس از رایزنی و توافقات صورت گرفته قرارداد بین این شرکت که کارگزار یکی از بانک های کشور است منعقد شد، اما این پیمانکار نتوانست پروژه را به سرانجام برساند به همین دلیل قرارداد را با این شرکت لغو کردیم.



وی ادامه داد: بنا داریم تا این پروژه را به پیمانکار جدید واگذار کنیم، زیرا معتقد هستیم که این پروژه بزرگ از عهده شرکت سرمایه گذار قبلی خارج است.



حیدریان اضافه کرد: واگذاری این پروژه به پیمانکار جدید، روند و سیکل اداری خاصی دارد که باید طی شود اما بنده مصمم هستم که این کار را به سرانجم برسانم.



این مسئول شهری عنوان داشت: پس از واگذاری و معرفی پیمانکار جدید، ظرف مدت دو سال پروژه پارکینگ عمومی ورامین به پایان خواهد رسید و شهروندان شاهد حل این معضل خواهند بود.



مجتمع های در حال ساخت بدون پارکینگ تخریب می شوند



وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تخلف برخی انبوه سازان و مدارای شهرداری با این افراد، اظهار داشت: به عوامل پلیس ساختمانی دستور دادم که انبوه سازان و کسانی که بدون منظور کردن پارکینگ، اقدام به ساخت مجتمع های چند طبقه می کنند، دچار تخلف شده و باید ملک آنان تخریب شود.

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گزارش از سید محمدحسن محمودی