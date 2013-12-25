رایزنی سفیر ایران در روسیه و نماینده ویژه پوتین پیرامون آخرین تحولات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات طرفین ضمن مرور تحولات منطقه خاورمیانه ، در خصوص آخرین وضعیت سوریه، بویژه روند برگزاری کنفرانس «ژنو2» تبادل نظر کردند.

باگدانف ضمن اشاره به مخالفت آمریکا با حضور ایران در کنفرانس «ژنو2» مجدداً بر ضرورت حضور ایران در فرایند مذاکرات سوریه و ثمر بخش بودن این مشارکت در موفقیت ژنو 2 تاکید کرد.

سنایی نیز خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران چه در نشست «ژنو2» حضور یابد یا حضور نیابد، همواره طرفدار راه حل سیاسی بحران سوریه می باشد و مخالف هرگونه حشونت و راه حل قهر آمیز در آن کشور است.

