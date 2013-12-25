ارسال لایحه نظام مالکیت معنوی به مجلس/ تأسیس ستادهای علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در حاشیه چهل و یکمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درباره برنامه های این معاونت رئیس جمهور برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی افزود: در موارد خیلی زیاد اجرایی شدن این سند علم و فناوری کشور در حال پیگیری است و مواردی که مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است به صورت جدی در حال پیگیری است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تأسیس ستادهای علم و فناوری که در نقشه جامع علمی کشور پیش‌بینی و طراحی شده، از اهم این موارد است.

وی افزود: همچنین بحث تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان از موضوعات مهم نقشه جامع علمی کشور است که در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در حال رسیدگی است.

ستاری خاطر نشان کرد: موضوع مالکیت معنوی اکنون در معاونت علمی و فناوری در حال بررسی است که باید طی لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شود.

وی گفت: کلیه مواردی که به اقتصاد دانش بنیان منتهی می‌شود جزء مواردی است که معاونت علمی و فناوری در حال بررسی و پیگیری آن است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: نقشه جامع علمی کشور در واقع یکی از کارهای ماندگاری است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هم به این موضوع خیلی تأکید داشته‌اند.