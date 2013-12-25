اولین نمایشگاه یادمان زلزله بم در ساری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجیدی دبیر برگزاری این نمایشگاه صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: یادمان زلزله بم با هدف آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی و متخصصان سازمان مهندسی این نمایشاه برگزار شد.

وی اظهار داشت: ای نمایشگاه در قالب عکس و عکس های زلزله تاریخی و نقاشی کودکان، ارائه توانمندیهای دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: آشنایایی با امدادرسانی در مواقع بحران از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه است.

مجیدی با بیان اینکه این نمایشگاه دو روزه است، اظهار داشت: نمایشگاه در سالن جمعیت هلال احمر استان واقع در بلوار امام رضا (ع) ساری برای بازدید علاقمندان دایر است.