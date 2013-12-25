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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

اولین نمایشگاه یادمان زلزله بم در ساری گشایش یافت

اولین نمایشگاه یادمان زلزله بم در ساری گشایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: اولین نمایشگاه یادمان زلزله بم با هدف نمایش توانمندیهای استان مازندران در ساری گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مجیدی دبیر برگزاری این نمایشگاه صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: یادمان زلزله بم با هدف آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی و متخصصان سازمان مهندسی این نمایشاه برگزار شد.

وی اظهار داشت: ای نمایشگاه در قالب عکس و عکس های زلزله تاریخی و نقاشی کودکان، ارائه توانمندیهای دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: آشنایایی با امدادرسانی در مواقع بحران از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه است.

مجیدی با بیان اینکه این نمایشگاه دو روزه است، اظهار داشت: نمایشگاه در سالن جمعیت هلال احمر استان واقع در بلوار امام رضا (ع) ساری برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 2202158

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