انتقاد از نظام چند نرخی سوخت صنایع دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تیمورتاش در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود مرزهای گسترده دریایی ایران با 12 کشور همسایه در حوزه دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر، گفت: هم اکنون ایران در حوزه‌های دریایی بیش از 250 هزار کیلومترمربع محدوده دریایی با کشورهای مختلف همسایه در اختیار دارد که با احتساب یک میلیون و 648 هزار کیلومتر وسعت خشکی ایران به همراه آب‌های تحت حاکمیت و دولت کشوررا به حدود 2 میلیون کیلومتر مربع می رساند.



وی با اشاره به حدود 5800 کیلومتر مرزهای آبی در کشور، افزود: ایران یک کشور دریا محور بوده و از این رو اقتصاد دریا می‌تواند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند.



دبیر اتحادیه مالکان کشتی خاطر نشان کرد: در کنار ظرفیت‌های طبیعی و دریایی ایران در شمال و جنوب کشور، هم اکنون بنادر ایران با تجارت 139 میلیون تن و با توجه به 9.1 میلیارد تن ظرفیت جهانی کالا از طریق دریا جایگاه مناسبی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه از نظر ظرفیت تخلیه و بارگیری دارند.



تیمورتاش با اشاره به تردد بیش از 20 هزار فروند انواع شناورایرانی شامل کشتی‌های باری، مسافربری، عملیاتی و نفتکش‌های غول پیکر ایرانی در آب‌های حاکمیتی و بین‌المللی، اظهار داشت: با توجه به وجود این حجم گسترده ظرفیت‌ و زیرساخت‌های دریایی و فراساحلی در ایران، باید با مشارکت بیشتر بخش خصوصی زمینه تدوین و اجرای طرح جامع دریایی کشور فراهم شود.



دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران با یادآوری کمک به ناوگان دریایی کشور با توجه به میانگین سنی آنها، گفت: میانگین سنی تانکرها و فله‌برهای کشور حدود 17 سال، کشتی های باری حدود 24 سال و کشتی های کانتینر بر حدود 10 سال است بنابراین توجه به نوسازی ناوگان یکی از اهداف مهم ما خواهد بود.



وی افزود: باید میزان نرم تخلیه و بارگیری را به حدود 15 هزار تن رسانده و زمان توقف عملیات دریایی را به حداقل برسانیم به عنوان مثال در سال 91 با در نظر گرفتن 100 فروند کشتی حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی حدود 18 درصد ظرفیت عملیاتی بلا استفاده بود یعنی 2 تا 3 اسکله در سال خالی داشتیم.



تیمورتاش در تشریح یکی دیگر از معضلات پیش روی صنایع دریایی و فراساحلی کشور، از عدم تعیین قیمت و فرمول فروش سوخت به شناورها به عنوان یکی از این مشکلات یاد کرد و افزود: هم اکنون اجرای نظام عرضه چند نرخی سوخت با قیمت 150 تا 2500 تومان منجر به سردرگمی فعالان دریایی کشور شده است.



دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران یکی از فرصت‌های پیش روی صنایع دریایی و فراساحلی ایران را توسعه فعالیت‌های ترانزیت کالا عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر توسعه فعالیت‌های ترانزیتی به ویژه با استفاده از ظرفیت‌های دریایی در ایران متولی ندارد و باید توجه بیشتری به آن شود.



وی با یادآوری اینکه افزایش امنیت اقتصادی و بین‌المللی، توسعه صنعتی، اشتغال آفرینی پایدار و استفاده از موقعیت طلایی جغرافیایی از مهمترین مزیت‌های توسعه ترانزیت کالا در کشور است، گفت: توسعه این تجارت منجر به توسعه صنعتی در حوزه دریایی کشور هم خواهد شد.



تیمورتاش با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید در کنار توسعه و احیای ظرفیت‌های دریایی، باید آموزش نیروی انسانی و حتی صادرات نیروی انسانی متخصص در صنعت دریایی و فراساحلی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار بگیرد، گفت: هم اکنون فیلیپین بیش از 130 هزار نیروی متخصص دریایی به کشورهای مختلف جهان صادر کرده است و ما نیز می توانیم در این زمینه با توجه به استعداد جوانان ایران نسبت به آموزش و صدور مبالغ انسانی به اقصی نقاط دنیا اقدام کنیم.



وی با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های جدید دریایی پس از توافق ژنو، اظهار داشت: با کاهش تحریم‌ها دولت باید برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های دریایی کشور با مشارکت بیشتر بخش خصوصی استفاده کند.



دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره اقتصاد دریا در بهمن ماه سالجاری یکی از مهمترین اهداف برگزاری این گردهمایی را معرفی بیشتر ظرفیت‌های دریایی و بهبود فضای کسب و کار در حوزه دریایی کشور اعلام کرد و ادامه داد: در این جشنواره در 15 گروه فعالیت‌های دریایی از فعالان صنایع دریایی و فراساحلی نمونه کشور تقدیر و تشکر خواهد شد.



تیمورتاش با اشاره به اینکه تقارن این جشن را با سال حماسه اقتصادی به فال نیک می گیریم و آن را به عنوان یک فرصت بزرگ برای بخش دریا می دانیم، اظهار داشت: این حرکت در راستای خلق حماسه سیاسی است که باعث آرامش و متعادل شدن نسبی وضعیت کشور شد لازم است حماسه اقتصادی نیز در تمام ابعاد که مکمل کننده آن است به وقوع پیوسته تا این تدبیر را در بخش محیط دریا تکمیل کند.



وی با بیان اینکه در این جشنواره از کسانی که به طور گمنام و با عشق در عرصه دریا به عنوان سرمایه گذار در عرصه های مختلف فعالیت می کنند قدردانی می شود، گفت: اینگونه عملکردها در تشویق نیروهای واقعی در دریا بسیار تاثیرگذار است و اعتقاد ما اینست که تجلیل از پیشگامان و سرمایه گذاران، کارآفرینان در دریا زمینه ای را در ایجاد انگیزه در شرکتهای توانمند، تجلیل از شرکتهای نوآور و پیشتاز، فراهم کردن فضای لازم برای ارائه تجربیات شرکتهای پیشرو و توسعه فرهنگ ارتباط و همکاری و همیاری را برای تحقق حماسه اقتصادی در دریا ایجاد می کند و باعث نشاط و شادابی در فضای دریا می شود.



دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران با یادآوری اینکه با اجرای این جشنواره پیش بینی می‌شود فعالیت کمی و کیفی فعالان بخش دریایی و فراساحلی کشور توسعه یابد و ارزیابی مطلوب تری از توانمندی‌های موجود در این حوزه استراتژیک خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این گردهمایی علاوه بر اعضای کابینه دولت، نمایندگان فراکسیون دریایی مجلس مسئولان و فعالان دریایی، چندین سفیر کشورهای خارجی از چین، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، تانزانیا و کنیا دعوت به عمل خواهد آمد.