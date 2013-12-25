نهم دي؛ روز بصيرت و یوم الله است/ انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته از نهضت عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: روز نهم دي ماه در تاريخ انقلاب اسلامي با عنوان روز "بصيرت" تبديل به يوم الله و ماندگار گرديد.

وی با بیان اینکه در اين روز ماندگار و تاريخي ملت هميشه در صحنه ايران اسلامي، حماسه اي ديگر آفريد و دشمنان خدا و دين را مأيوس و نااميد ساخت، افزود: به مناسبت چهارمین سالگرد این روز عظیم حوزه هنری آذربایجان شرقی برنامه های متنوعی را اجرا خواهد کرد.

میلانی برگزاری نشست ماهیت نهم دی و تبیین این حماسه برای همکاران و هنرمندان مرتبط با عنوان "بصيرت"، برگزاری شب شعر "بصيرت" در سالن جلسات حوزه هنری، برگزاری نمایشگاه عکس مجازی "بصیرت و میثاق با ولایت" در وبسایت حوزه هنری استان را از جمله برنامه های این حوزه برای روز نهم دی ماه عنوان کرد.

وی همچنین حضور فعال در برنامه ها و همکاری های مشترک با ستاد گرامیداشت نهم دی استان و فضاسازی محیطی و دعوت از هنرمندان و حضور در مراسم اجتماع عظیم "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" را از دیگر برنامه های حوزه هنری برای این روز عنوان نمود.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با الگو قرار دادن نهضت عاشورای حسینی به پیروزی دست یافته است، گفت: اساسا شروع انقلاب اسلامی را باید از ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) و با الهام از آموزه های نهضت عاشورا دانست و انقلابی که ریشه در عاشورا داشته باشد هرگز از بین رفتنی نیست.