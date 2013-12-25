پس از حذف تحریم هسته ای تحریم حقوق بشری آغاز می شود/ انتقاد از توافقنامه ژنو 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در نطق میان دستور گفت: هر چند نزدیک بودن به ایام 9 دی ضرورت پرداختن به این حادثه مهم تاریخی را بیشتر می کند اما به دلیل اهمیت توافقنامه ژنو، شفاف سازی آن را وظیفه شرعی و قانونی خود می دانم.

وی افزود: در این توافقنامه چه دادیم و چه گرفتیم، اما در اختیار گذاشتن کامل کلیه اطلاعات پایه در مرحله نخست مذاکرات در اختیار آمریکا و طبعا رژیم صهیونیستی چنانچه به هر دلیلی مذاکرات در مرحله بعد تداوم نیابد در ازای تقریبا هیچ، همه اطلاعات پایه کشور را تحویل داده ایم.

طبیب زاده با اشاره به محدودسازی سطح غنی سازی به زیر 5 درصد و حجم آن بر اساس نیاز داخلی ادامه داد: توافق طرفین خلاف حاکمیت ملی و معاهده ان پی تی است؛ با قطع کامل غنی سازی 20 درصد و اختصاص بخشی از آن برای تامین سوخت 4 سال آینده رآکتور تحقیقاتی تهران و تبدیل مابقی آن پس از سپری شدن این زمان راه رفته علمی بی اثر است و دستان ما در برابر آنان برای دریافت سوخت 20 درصد دوباره دراز خواهد شد.

نماینده مردم تهران گفت: در تاسیسات موجود در سایت نطنز در حال حاضر 9 هزار سانتریفیوژ در حال تولید صنعتی به ظرفیت 2 تن در سال و 10 هزار مورد دیگر قابل بهره برداری به ظرفیت سالانه 4 تن در سال، همگی از نسل اول با فناوری سطح پایین تر موجود است.

وی افزود: نیروگاهی نظیر بوشهر سالانه با تعویض 30 تن سوخت به سوخت زیر 5 درصد نیاز دارد که در صورت بهره برداری از کل ظرفیت نطنز 7 سال طول می کشد که نیاز یک ساله نیروگاه بوشهر تامین شود، اگر یک سانتریفیوژ نسل اول خراب شود تنها با مشابه خود قابل جایگزینی است و ایران حق ازدیاد تعداد و سقف موجود را هم ندارد، هر چند ازدیاد آن به دلیل فناوری سطح پایین به مصلحت کشور و صرفه اقتصادی هم نیست.

طبیب زاده ادامه داد: نسل دوم سانتریفیوژها که اقتصادی و توان تولید چند برابری دارند در حال حاضر در مرحله آزمایشی بوده و ایران حق ازدیاد و بهره برداری از آن را بر اساس توافقنامه نخواهد داشت؛ تولید صنعتی محدود به نسل اول و آن هم در حد بضاعت موجود و بر اساس نیاز و توافق طرفین است که هر دو قید خلاف ماده 4 ان پی تی و حاکمیت ملی است .

این نماینده مجلس ادامه داد: نظر به اینکه سوخت نیروگاه بوشهر تا 10 سال آینده توسط کشور روسیه تامین می شود و با توجه به امکانات مالی موجود و زمانبر بودن ساخت نیروگاه جدید در سالهای آتی اساسا نیروگاهی وجود ندارد که به تولید سوخت نیاز داشته باشد از این رو داشتن مجوز تولید صنعتی زیر 5 درصد هم به دلیل عدم نیاز داخلی هم بلااستفاده می ماند.

وی گفت: تاسیسات اراک در حال حاضر تا زمانی که تمام و تکمیل نشده است در مرحله آزمایشی است، با توجه به توافقی که صورت گرفته عملا تکمیل آن ناممکن است و در صورت عدم تکمیل در مرحله تحقیقاتی باقی خواهد ماند، برای کشور سقف هزینه در مورد تجهیزاتی که امکان بهره برداری صنعتی ندارند، امر غیر عقلایی است.

طبیب زاده افزود: بنا بر آنچه گفته شد در خوشبینانه ترین حالت تا 10 سال آینده فعالیت فناوری هسته ای کشور در مرحله تحقیقاتی باقی خواهد ماند. ای کاش در برابر همه این عقب نشینی های آشکار حداقل تحریم های بانکی و نفتی برطرف می شد اما نشد.

وی با اشاره به آنچه که تاکنون دریافت کرده ایم، گفت: آزاد شدن 4 میلیارد از 100 میلیارد دلار اموال بلوکه شده خودمان و اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت و احتمالا انتقال درآمد ناشی از آن از طریق سیستم بانکی است چیزی است که ما به دست آورده ایم این در حالی است که هم اینک آمریکا به دلیل نیاز برخی کشورهای آسیایی چون کره، چین، ژاپن و هند آنها را از تحریم خرید نفت مستثنی کرده است و اجازه واردات از این کشورها هم اینک برای ایران مهیا بود. امتیاز این بند فقط دریچه کوچکی برای تنفس حداقلی است. پرداخت تعهدات مالی به دانشگاهها و برخی طرف های خارجی به نفع کشورهای غربی است، شرکت پژو در سایه تحریم ایران و مشکلات ناشی از آن در حال ورشکستگی و اخراج کارگران است که برای حکومت فرانسه تهدیدات سیاسی و اخراج کارگران را به دنبال داشته است، 21 درصد تولیدات این شرکت متعلق به قراردادهای ایران بوده است هر چند با پیوستن به تحریم ها خسارت 80 میلیون یورویی به کشورمان وارد نمود اما بر اساس توافقنامه از ورشکستگی نجات و جشن رفع مشکلات اقتصادی خود را می گیرد.

نماینده مردم تهران افزود: مجوز سخاوتمندانه امکان خرید قطعات هواپیما در حالی که ناوگان هواپیمایی کشور متشکل از هواپیمایی ایرباس و بوئینگ است و بر اساس موافقتنامه ایکائو این شرکت ها ملزم به فروش قطعات و تضمین خسارت های ناشی از فرسودگی و استهلاک قطعات در خطوط هوایی طرف قرارداد بوده اند و چنانچه سانحه ای اتفاق می افتاد این شرکت ها متعهد به جبران خسارت بودند اما چون در اثر اعمال تحریم امکان فروش قطعات وجود نداشت توافقنامه مشکلات این دو شرکت را رفع نمود که این هم باز به نفع طرف غرب است.

طبیب زاده با اشاره به امکان فروش محصولات پتروشیمی گفت: صادرات پتروشیمی در سه ساله اخیر به ترتیب 2.7 و 15.10 میلیارد دلار بوده که نسبت به حجم اقتصاد ایران درآمد بسیار ناچیزی است و اساسا بر اساس آمار گمرک ایران سهم تحریم ها در صنعت پتروشیمی ایران 10 درصد ارزیابی شده است؛ از این رو در این بخش هم اتفاق عجیبی رخ نداده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: امکان مبادله فلزات گرانبها و تهاتر طلا و کالا تا سالهای 2012 و 2013 در حال انجام بود حتی بر اساس توافقنامه صورت گرفته باز هم امکان تبدیل دارایی های امکانات ارزی ایران با طلا به دلیل تحریم های مالی مقدور نمی باشد، بنابراین معلوم نیست که شیوه فروش نفت از طریق تهاتر چقدر قابل امکان است.

وی گفت: در گذشته هیچ گاه تجهیزات پزشکی مشمول تحریم ها نبوده و بانک های خاص مجاز بودند در طول سالهای گذشته در این زمینه اقدام کنند که در بندهای توافقنامه در این زمینه نیز اتفاق جدیدی نیفتاده است.

نماینده مردم تهران افزود: سئوال من این است که در مرحله اول مذاکرات درباره سطح و حجم هر آنچه قابل معامله بود از سوی ایران روی میز گذاشته شده و جلو جلو پیش فروش شد، برای مراحل بعدی مذاکرات و علت اصلی مذاکرات یعنی حذف کامل تحریم ها چه چیزی برای گذاشتن روی میز ما وجود دارد.

طبیب زاده ادامه داد: آیا ساخت و توان موشکی، تعطیلی کامل غنی سازی، معامله بر سرنوشت سوریه، حزب الله و مردم غزه و در یک کلام عقب نشینی از همه شعائر آرمانی خواسته مطالبه کنندگان غربی نخواهد بود. چه تضمیمی وجود دارد که پس از حذف تحریم های مربوط به هسته ای، تحریم های حقوق بشری به بهانه حمایت از تروریسم همچنان ادامه پیدا نکند و جایگزین آن نشود.

وی گفت: آقای ظریف صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران هفته گذشته در سازمان ملل متحد پاسخ دولت های اروپایی و آمریکایی به سیاست تنش زدایی معقول دیپلماتیک جنابعالی همراه با چاشنی لبخند در دولت تدبیر و امید بود؛ واقعیت این است که تغییر لحن و لبخند منافع آمریکا را در منطقه تغییر نمی دهد. تا نفت و گاز در این منطقه وجود دارد و این نظام مبتنی بر آرمان ها و اندیشه دینی، شعار خودباوری و برقراری نظام عادلانه جهانی به نفع محرومان و مستضعفان را می دهد همچنان شاهد صدور این قطعنامه های جدید به بهانه های مختلف هستیم مگر اینکه از ارزش ها و اصول خود عدول نماییم.

نماینده مردم تهران در پایان یادآور شد: تحریم ها ملت ایران را از پای درنخواهد آورد و امام و رهبری عزیز اجازه انحراف از اصول را به ما نخواهند داد.