کمیته های تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان گچساران تشکیل شد

اسماعیل پناهپوری به خبرنگار مهر گفت: این کمیته ها در دو حوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با عضویت روسای ادارات مرتبط با این حوزه ها تشکیل شده است.

پناهپوری افزود: پیشنهادات طرح شده در این کمیته های تخصصی برای تصویب به ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان گچساران ارجاع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری نشست های ستاد ساماندهی امور جوانان از نتایج مطلوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: مصوبات این ستاد برای همه ادارات و نهادهای مرتبط لازم الاجرا بوده و نتایج اجرای این مصوبات در جلسات مختلف ستاد ساماندهی جوانان بررسی خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران همچنین از تشکیل نخستین ستاد مرکزی برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی جوانان شهرستان گچساران با حضور کارشناسان ادارات مرتبط با موضوع فرهنگی و قرآنی خبرداد.

پناهپوری هدف از تشکیل این ستاد را تعامل هرچه بهتر ادارات و نهادهای متولی برنامه های فرهنگی و قرآنی و پرهیز از موازی کاری در این اموردانست و تاکید کرد: با برگزاری این نشست ها بسیاری از فعالیت های فرهنگی، قرآنی، اجتماعی مرتبط با جوانان به صورت مشترک برگزار خواهد شد.

وی همچنین از طراحی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت فرهنگی، اجتماعی مرتبط با امور جوانان شهرستان گچساران در این ستاد خبرداد و افزود: برنامه های فرهنگی سه ماه پایانی سال جاری و شش ماهه نخست سال 93 در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس برای تصویب به ستاد ساماندهی امور جوانان ارسال خواهد شد.

این مسئول هدف از تشکیل ستاد مرکزی کارشناسان ادارات مرتبط با امور جوانان را استفاده هرچه بهتر و تخصصی تر از تجربه کارشناسان امور جوانان ادارات عنوان کرد.

پناهپوری اظهارامیدواری کرد: با تشکیل این کمیته ها و اجرایی شدن مصوبات مرتبط با جوانان گامی بزرگی در ساماندهی برنامه مرتبط با جوانان برداشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این راه سخت بدون حمایت مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و روسای ادارات گچساران هیچ گونه موفقیتی نخواهیم دید.