به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدارهای نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال مربوط به دیدارهای معوقه از هفته نخست این مرحله از رقابت‌ها بود که روز سه‌شنبه برگزار شد و با پیروزی دو تیم پتروشیمی و ماهان مقابل ذوب آهن و افراخلیج فارس در بندرامام و اصفهان به پایان رسید.

ماهان که به خاطر ناآماده بودن و ناقص بودن مدارک ارسالی به فدراسیون از انجام بازی در هفته نخست مسابقات منع شده بود، با پیروزی در این دیدار سه پله صعود کرد و همسایه تیم همشهری خود در رده پنجمل جدول رده‌بندی شد. درحالیکه حریف این تیم یعنی افرا خلیج فارس در همان رده نهم باقی ماند. مانند ذوب آهن که با انجام دیدار معوقه برابر پتروشیمی و با وجود شکست، جایگاهش را در رده چهارم تثبیت کرد.

این در حالی است که پتروشیمی با کسب دو امتیاز کامل دیدار معوقه خود، شیرین‎ترین صعود فصل را تجربه کرد. این تیم البته در هفته یازدهم و پایانی نیم فصل به واسطه برتری برابر مهرام، قهرمانی خود در نیم فصل نخست را مسجل کرده بود اگرچه به خاطر یک بازی کمتر و به واسطه آن یک امتیاز کمتر کماکان در جایگاه دوم قرار داشت.

پتروشیمی اما با بردی که مقابل ذوب‌آهن در دیدار معوقه هفته نخست کسب کرد، بالاخره صدرنشین شد در حالیکه این تیم در مرحله از مسابقات هرگز در این جایگاه قرار نگرفته بود. شاگردان مهران حاتمی که از هفته دوم دیدارهای خود را آغاز کردند به تدریج به رده دوم جدول رده‌بندی رسیدند اما به خاطر یک بازی کمتر هرگز از این جایگاه صعود نکردند.

در این مدت دانشگاه آزاد و مهرام تیم‌هایی بودند که صدرنشینی در جدول رده‌بندی را تجربه کردند. دانشگاه آزاد که در دو سه هفته ابتدایی لیگ صدرنشین بود تا اینکه مهرام این جایگاه را از آن خود کرد و حتی با وجود شکست در هفته پایانی در آن باقی ماند اما برگزاری دیدارهای معوقه جایگاه این تیم را به صاحب اصلی‌اش داد.

رده‌بندی نهایی دوازده تیم شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در پایان نیم فصل به این شرح است:

1- پتروشیمی بندرامام (11 بازی، 10 برد، بدون باخت، 22 امتیاز)

2- مهرام تهران (11 بازی، 10 برد، یک باخت، 21 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (11 بازی، 9 برد، 2 باخت، 20 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (11 بازی، 8 برد، 3 باخت، 19 امتیاز)

5- ماهان اصفهان (11 بازی، 5 برد، 6 باخت، 16 امتیاز)

6- همیاری زنجان (11 بازی، 5 برد، 6 باخت، 16 امتیاز)

7- صنایع پتروشیمی ماهشهر (11 بازی، 4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

8- هفت الماس قزوین (11 بازی، 4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (11 بازی، 4 برد، 7 باخت، 15 امتیاز)

10- نیروی زمینی (11 بازی، 2 برد، 9 باخت، 13 امتیاز)

11- استقلال زرین قشم (11 بازی، 2 برد، 9 باخت، 13 امتیاز)

12- شهرداری گرگان (11 بازی، 2 برد، 9 باخت، 13 امتیاز)

مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از 16 دی ماه آغاز خواهد شد.