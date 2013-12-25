2436 موقوفه در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان ، با اشاره به اینکه هفته وقف از 9 دی ماه شروع و تا 16 دی ماه به مدت یک هفته می باشد افزود: در این راستا برای این هفته برنامه های متعددی برگزار خواهد شد.

وی به نامگذاری روزهای هفته وقف اشاره کردواظهار داشت: روز اول وقف، قرآن ، ولایت و بصیرت دینی، روز دوم وقف ، سنت نبوی،سیره ائمه اطهار، روز سوم وقف ، نهاد ممتز دینی و نقش نظام اسلامی، روز چهارم وقف ،تجلی مودت اهل بیت (ع) با تکریم امامزادگان،روز پنجم وقف ،عمل امینانه به نیات واقفین و رفع نیازهای جامعه،روز ششم وقف ، بانوان واقف و توسعه مشارکت های اجتماعی،و روز هفتم وقف، حماسه اقتصادی ، ارتقاء بهره ورزی موقوفات نامگذاری شده است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: شعار امسال هفته وقف" همه واقف باشیم " است چرا که این شعار مفهوم بسیار با معنایی دارد.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: وقف برای حل مشکلات مردم فقیر و ایتام است وهمه باید در این سنت حسنه سهیم باشند.

وی در ادامه به برگزاری مهمترین برنامه های هفته وقف اشاره کردوگفت: همايش وقف و رسانه در استان زنجان برگزار مي شود و هدف از برگزاري اين همايش تبیین نقش رسانه ها در ترویج و تبلیغ سنت حسنه وقف و تجلیل از رسانه ها است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه زنجان اظهار داشت: بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در رسانه با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف با رویکرد وقف نوین و آشنایی رسانه با اهمیت وقف و دستاوردهای آن در عرصه‌های مختلف از اهداف برپایی این همایش است.

حجت الاسلام باقری یادآورشد: تعامل همه جانبه رسانه و خبرنگاران در راستاي تبيين و ارتقاي جايگاه وقف در استان سبب شده كه این سازمان در راستای رسیدن به اهداف خود همواره پيشگام باشد.

وی با اشاره به پيگيري اصحاب رسانه در راستاي بررسي و به نتيجه رسيدن نيات واقفان و اجراي امينانه نيات گفت: رسانه ها باید در راستاي احیای موقوفات و زنده کردن فرهنگ وقف و گسترش آن در جامعه و تشویق مردم به وقف جدیدبه صورت جدی تلاش کنند.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان زنجان با اشاره به تقدير از فعالان عرصه وقف در سومين همايش وقف و رسانه يادآور شد: اين همايش هشتم دی ماه ساعت ده صبح در امامزاده سید ابراهیم برگزار می شود.

حجت الاسلام باقری در ادامه افزود: افتتاح نمایشگاه وقف احسان ماندگار و غرفه های مشاوره وقف،حضور در مدارس شاخص استان، دیدار کارکنان سازمان با امام جمعه استان، ویزیت رایگان بیماران در بیمارستان امیر المومنین خدابنده ، حرکت دسته عزاداری ، برگزاری همایش " همه واقف باشیم " ، برگزاری نشست مسئولین دفاتر و ثبت اسناد ابهر، عیادت از سالمندان، برگزاری همایش وقف و بانوان،از برنامه های هم سازمان در هفته وقف می باشد.

وی افزود: بیشتر موقوفات درمرکز استان است.