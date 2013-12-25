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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

آلودگي هوا باعث افزايش هزينه های بهداشت و درمان می شود

آلودگي هوا باعث افزايش هزينه های بهداشت و درمان می شود

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: آلودگي هوا باعث افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سيامك مره صدق افزود: با واقعي كردن نرخ بنزين نه تنها از تردد خوردروهاي تك سرنشين جلوگيري مي شود، بلكه با درآمد مازاد آن مي شود امكانات وسايل نقليه عمومي را در سطح عالي رساند.

وي با تاكيد بر اينكه آلودگي هوا باعث افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان جامعه مي گردد، افزود: با افزايش خدمات عمومي بايد از تردد اتومبيلهاي تك سرنشين جلوگيري كرد.

مره صدق با اشاره به افزايش تردد موتورسيكلتها، گفت: نگاهها تنها به خودرو هاي شخصي است در صورتي كه وجود بيش از حد موتورسيكلت در نقاط مختلف تهران يكي از معضلات افزايش آلودگي هواست.

کد مطلب 2202190

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