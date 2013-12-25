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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

فرهنگي در گفت و گو با مهر:

حرکت های اجتماعي بر مبناي تئوري توطئه شکل نمی گیرند/ اهانت به مسي مي تواند تبعات سنگيني داشته باشد

حرکت های اجتماعي بر مبناي تئوري توطئه شکل نمی گیرند/ اهانت به مسي مي تواند تبعات سنگيني داشته باشد

تبریز – خبرگزاری مهر: عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: حركت هايي كه به صورت امواج انساني در جامعه شكل مي گيرد نمي تواند سازمان يافته و بر مبناي تئوري توطئه باشد بلكه اين رفتارها داراي بسترهاي اجتماعي است كه بايد از منظر جامعه شناختي مورد تحليل قرار گيرد.

محمد حسين فرهنگي صبح پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رفتار ناشايست برخی كاربران ايراني فيس بوك و ارسال پيام هاي توهين آميز به این ستاره آرژانتينی تصريح كرد: از نظر روانشناسي اجتماعي اين رفتار نوعي ابراز وجود قشر جوان جامعه است و با توجه به اينكه در مدت كوتاهي خيل عظيم جمعيت ميليوني از جوانان شاهد يك رويداد هيجان انگيز و مهم جهاني هستند رخ دادن چنين رفتارهاي خودجوشي مي تواند كاملا طبيعي باشد كه اگر مورد توجه متوليان فرهنگي جامعه قرار نگيرد تبعات سنگيني به دنبال خواهد داشت.

وي افزود: جامعه همواره دستخوش امواج گوناگوني است كه در حوزه هاي مختلف مي تواند به وجود آيد؛ لذا مديران و برنامه ريزان جامعه چه در حوزه ورزش و چه در ساير حوزه ها بايد به اين امواج و رويكردها حساس باشند و با رصد و بررسي صحيح هشدارهاي موجود جامعه را به سمت و سوي تعالي پيش برند و مانع زير سوال رفتن فرهنگ والاي ايراني شوند.

دكتر فرهنگي خاطرنشان ساخت: موضوع توهين به مسي و همچنين بازيكن واليبال تيم ايتاليا توسط كاربران ايراني موضوع ساده اي نيست؛ بلكه نيازمند تحليل دقيق جامعه شناختي توسط صاحب نظران است كه بايد به شكل اصولي و صحيح به بررسي ابعاد مختلف موضوع بپردازند كه تحليل هاي سطحي برنامه ريزان را به اشتباه خواهد انداخت.

کد مطلب 2202192

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