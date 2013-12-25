به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر اطلاعات در جلسه علنی امروز اظهار داشت: در جلسه ای که وزیر اطلاعات حضور داشت وی به سوال آقای مطهری در خصوص کارگذاشتن دستگاه های شنود در منزلش پاسخ داد که البته این پاسخ ها قانع‌کننده نبود.

وی گفت: مطهری بعدها در مصاحبه ای اعلام کرد، معاون وزیر اطلاعات و یکی از مدیران کل این وزارتخانه بخاطر این کار برکنار شدند، اما پس از این مصاحبه روزنامه کیهان اعلام کرد به دلیل نزدیک شدن یک شبکه جاسوسی به دفتر آقای مطهری این اقدام انجام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: وزیر اطلاعات در خصوص این پراکنده‌گویی‌ها توضیح دهد و اگر نیاز باشد بنده هم از ایشان سوال خواهم کرد تا این موضوع روشن شده و مردم نیز در جریان قرار بگیرند.