به گزارش خبرنگار مهر،علی‌محمد نائینی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 9 دی،در نشست خبری که صبح امروز برگزارش شد، با بیان اینکه از همان آغاز خط فتنه، فساد و مبارزه با نظام اسلامی در پیچیده ترین اشکال خودش ظهور یافت، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اندیشه و مدل سیاسی نوین ظهور یافت و در طول حیات خود همواره در معرض خطرها، تهدیدها و فتنه های مختلفی از ناحیه بازیگران خارجی و داخلی و یا ائتلافی از آنها قرار گرفت؛ تجزیه طلبی، اقدامات مسلحانه گروهک های ضد انقلاب، براندازی از طریق اغتشاش و آشوب سازی در جامعه، کودتا، حمله نظامی، ترور شخصیت های اصلی نظام، ایجاد شکاف و برانگیختن اختلاف های قومی و مذهبی، تحریم و فشارهای اقتصادی و عملیات روانی پردامنه، محورهایی از تهدیدها و توطئه های مختلفی بوده است که نظام جمهوری اسلامی در این 35 سال با آن ها روبرو بوده است.

نائینی با اشاره به مقدمات انتخابات 88، فضای تبلیغات انتخاباتی آن ایام را نشان از یک برنامه ریزی برای فتنه پیچیده خواند و افزود: در شرایطی که هیچ خطری کشور را تهدید نمی کرد و موقعیت نظام استثنایی و ممتاز بود، دروغ، افترا و تهمت در کشور، علیه نظام به راه انداختند؛ از ابتدای تبلیغات انتخاباتی موج تقلب در انتخابات با بهره گیری از تکنیک های عملیات روانی، نهادینه شد و اینطور جا انداختند که یا ما پیروز انتخابات هستیم، یا هرکس دیگر از صندوق ها بیرون آید، معنی آن این است که نظام تقلب کرده است. ارزش های دینی، اخلاقی، حریم و حرمت ها را به چالش کشیدند. از مدت ها قبل به ویژه همزمان با تبلیغات انتخاباتی بنظر می رسید اقدامی طراحی نهادینه شده است. مردم ایران به ویژه در کلان شهرها و پایتخت در شرایط خاصی قرار گرفتند. شبهه و تردید رواج یافت.

وی افزود: قبل از شمارش آراء و اعلان نتایج انتخابات برخی با دستپاچگی و بدون تعقل سیاسی و برخی هم برنامه ریزی شده، به کاندیدای شکست خورده و از جا مانده ی انتخابات تبریک گفتند. در صورتیکه نتیجه انتخابات، درصد مشارکت و میزان تقریبی رای هر یک از کاندیداها، دقیقا مطابق آنچه بود که مراکز نظرسنجی های معتبر و در سایت ها، خبرگزاری ها و رسانه ها پیش بینی شده بود. این نتایج هم، دلائل کاملا منطقی و قابل دفاع داشت. اما در یک اقدام برنامه ریزی شده، یک حرف غلط را، بنام تقلب در انتخابات جا انداختند و موج آن بتدریج، از قبل انتخابات پراکنده شد. و در یک گستره ملی به آن دامن زدند.

نائینی مدیریت رهبری در ایام فتنه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: از لحظات اولیه شکل گیری فتنه، ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی وارد میدان شد، نصیحت کردند، فرمودند از طریق مراجع قانونی، اگر اعتراضی است، رسیدگی و پیگیری شود. وقتی حضرت آقا آن خطبه تاریخی و مظلومانه را خواندند، یک دفعه همه تهاجم ها به سمت ستون خیمه نظام رفت، معلوم شد، دعوای این جریان برسر دولت نبود، مساله آنها نقد رئیس جمهور، انتخابات و تقلب نیست. معلوم شد یک فرصت برای انهدام نظام پیش آمده است. با سرعت بین جبهه برانداز داخلی و خارجی یک ائتلاف عجیبی شکل گرفت. بلافاصله جریان فتنه همه دیرینه و سابقه اش تبدیل به پیاده نظام دشمن شد.

وی ادامه داد:‌ جریان فتنه با راهکارهایی که انقلاب به پیروزی رسیده بود، خواستند انقلاب را براندازی کنند. آنها توجه نداشتند که؛ انقلابی که با تکبیر و با رهبری روحانیت شیعه و در سایه دین، مردم ایران بدست آورده اند و به پیروزی رسیده است. مگر می توان با الله اکبر و از طریق دروغ تقلب، تزویر، خدعه، فریب و تدلیس با حمایت قدرت های فاسد جهانی آدم های فاسد، اراذل و اوباش، از دست می دهند. اما هجوم را آوردند، ابعاد فتنه گسترش یافت، همزمان ابعاد فتنه برای مردم روشن شد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی با بیان اینکه اسناد و اطلاعات موجود نشان دهنده این است که دشمن در ایران، از مدت ها قبل برای انتخابات برنامه ریزی کرده بود اظهار داشت: نشانه ها و اعتراف های فراوانی از جانب غربی ها وجود دارد که آنچه پس از انتخابات 88 اتفاق افتاد؛ فتنه و اقدام طراحی شده کاملا آمریکایی بود و از مراکز فرماندهی مشخص، هدایت و کنترل می شد. نکته مهم این است که بستر موفقیت، نفوذ و مدیریت غربی ها را، احزاب سیاسی، نخبگان داخلی و کاندیداهای شکست خورده فراهم کردند. آنها بازیگران داخلی در پروژه فروپاشی از درون بودند. آمریکایی ها تاکنون در حدود 20 کشور تجربه انقلاب های رنگی دارند و توانسته اند در برخی از کشورها، از این طریق دولت ها و نظام های سیاسی موجود را تغییر دهند.

وی اضافه کرد: انتشار اخبار و اطلاعات دروغ در مورد نظام و انتخابات با هدف تغییر باورهای ذهنی مردم ایران، جنگ رسانه ای و عملیات روانی گسترده از طریق شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، دعوت به شورش و رویارویی با نظام به بهانه اعتراض به نتیجه انتخابات توسط غربی ها و رسانه های آنها، برخی از نشانه های آن است.

نائینی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده حداقل هشت دفتر ویژه در کشورهای مختلف به منظور ارتباط‌گیری، هماهنگ‌سازی، آموزش و تجهیز در فاصله سال‌های 1371 تا 1388 راه اندازی شده است. این دفاتر زیر نظر سیا و پنتاگون فعالیت می‌کردند. اسناد می‌گویند این دفاتر به سرشاخه‌هایی در تهران وصل بوده‌اند و از طریق این سرشاخه‌ها، نخبگان در حوزه‌های مختلف را شناسایی کرده و در یک برنامه چند لایه و چند مرحله توجیه و هماهنگ می‌شدند و در نهایت به‌عنوان پیشتازان تحول در نظام سیاسی ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند. علاوه بر این دفاتر ویژه، 17 سفارتخانه غربی به جمع‌آوری اطلاعات حساس، ارتباط هدفمند با برخی از مراکز نظام در جامعه ایران از قبل از انتخابات مشغول بودند. راه اندازی رسانه های جدید؛ شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی قبل از انتخابات یکی دیگر از نشانه های برنامه ریزی جبهه معارض غرب بود.

وی به ورود آشکار دیپلمات های انگلیسی با نمادهای سبز در میان آشوبگران، نفوذ برخی از رابطین سرویس های امنیتی و سفارتخانه های غربی در ستاد برخی از کاندیداها اشاره کرد و تصریح کرد: اعتراف رئیس جمهور آمریکا و برخی از دولتمردان غربی بر دخالت در ایران، کمک های مالی برخی از سفارتخانه های غربی از جمله انگلیس به سازمان های مردم نهاد در چارچوب دیپلماسی عمومی تنها بخش کوچکی از دخالت های غربی ها در فتنه 88 است.

نائینی اضافه کرد: فتنه 88 لشکرکشی همه اردوگاه باطل علیه جبهه حق، با استفاده از همه ظرفیت ها و تجارب نظام سلطه و نفاق داخلی بود. دشمن در سال 88 می خواست با اردوکشی خیابانی، محاسبات مسئولان نظام را تغییر دهند. جریان فتنه و سلطه در یک جبهه واحد، از طریق جنگ رسانه ای، باورها و اعتقادات مردم را هدف قرار داد. اراده آنها این بود که؛ مردم را در مقابل هم و در مقابل نظام قرار دهند. که با سد مستحکم رهبری الهی نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و بصیرت مردم مواجهه شدند.

وی افزود: جریان فتنه پایه های نظام جمهوری اسلامی را به بهانه تقلب در انتخابات هدف قرار داد، منافع ملی را نادیده گرفت. خسارات سنگینی به نظام زدند. هتک حرمت های نظام، مردم و ارزش های پایه ای نظام، مخدوش کردن چهره، اعتبار و آبروی نظام در جهان، متهم کردن نظام به دیکتاتوری، خیانت، تقلب، خدعه و تدلیس، فلج کردن کار کشور و جامعه برای حدود 8 ماه، امنیتی کردن فضای کشور و جامعه با آشوب، تولید سوژه و فرصت برای نقش آفرینی رسانه های معارض غربی و ضد انقلاب، نپذیرفتن رای مردم و زیر سئوال بردن سلامت انتخابات و جمهوریت نظام، وسیله نفوذ و حضور غربی ها در داخل کشور شدن، غربی ها را امیدوار به فروپاشی از درون کردن، این موارد بخشی از خیانت ها و ظلم جریان فتنه است که محاسبه خسارات آن ممکن نیست.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی اظهار داشت: جریان فتنه بدنبال این بود که اثبات کند نظام با فریب، دروغ، خدعه و تدلیس تاکنون به اینجا رسیده و کارش را پیش برده است و این ظلم به همه موجودیت نظام بود. امروز برخی از بازیگران فتنه 88 و افرادی که در مقابل هجمه به ستون انقلاب و ارزش های اسلامی سکوت کرده بودند و یا با فتنه همراهی داشتند، تلاش برای تطهیر و تخفیف چهره جریان فتنه و جرم سران آن دارند. این گروه، به بهانه های مختلف، درخواست چشم پوشی و فراموش کردن خیانت و ظلم بزرگ سران فتنه را دارند. قطعا حماسه سازان 9 دی با هزینه هایی که جریان فتنه بر نظام تحمیل کرده است، تسلیم فشارهای سیاسی و رسانه ای این جریان سیاسی شکست خورده نمی شوند.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان ها برای تطهیر و رفع حصر سران فتنه اظهار داشت: کسانی که با سوء استفاده از تغییرات سیاسی و رافت اسلامی در حق سران فتنه، امروز شعار رفع حصر سران فتنه و یا آزادی زندانیان فتنه گر را به عنوان یک مطالبه مردمی مطرح می کنند، همان تجدید نظر خواهانی هستند،که دنبال منحرف کردن مسیر انقلاب بزرگ ملت ایران به سمت آمریکا بودند.

نائینی با بیان اینکه دستاوردهای 9 دی برای مردم و نظام از دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس قطعا بیشتر بود، افزود: زیرا این حماسه و پیروزی بزرگ در شرایط جنگ نرم که تشخیص جبهه حق و باطل مشکل بود، اتفاق افتاد. اگر جریان فتنه در سال 88 به اهداف خود می رسید، به طور قطع نه از اسلام، نه از نظام و نه از ارزش ها و راه و رسم شهیدان هیچ چیز نمی ماند. 9 دی نشان داد همه مردم در 22 خرداد88 به انقلاب و نظام رای داده بودند. 40 میلیون رای، رای به اسلام و میثاق مردم در انتخابات با نظام، انقلاب و امام و رهبری بود. زیرا مردم بدون توجه به پیروزی و شکست کاندیدای خود، برای دفاع از رهبری و نظام و مقابله با فتنه آمدند. 9 دی نشان داد، آراء مردم درانتخابات به معنای متفاوت بودن نگرش آنها نسبت به انقلاب نیست. بلکه پراکندگی در آراء، دلیل بر حیات سیاسی مردم و زنده بودن ملت ایران است. 9 دی مشت فولادین علیه فتنه و فساد بود. از آن زمان فشارها و تحریم ها سهمناک تر شد. تهدیدها شفاف ترشد. اما اگاهی مردم، دشمن شناسی، ولی شناسی مردم ابهت استکبار را درهم شکست.

وی ادامه داد: آمریکایی ها چند هفته پس از حماسه نهم دی 1388 و بعد از ناامید شدن از فتنه سبز در فروپاشی از درون الگوی خود را در برخورد با جمهوری اسلامی تغییر دادند و الگوی تحریم را با اعمال تحریم های جدید و با هدف خسته کردن مردم ایران و برانگیختن ملت ایران برای شورش داخلی جایگزین کردند. در مقابل با ایستادگی و مقاومت مردم ایران، قدرت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه در سال های اخیر افزایش یافت. و باور غربی ها به موفقیت الگوی تحریم اقتصادی در هم ریخت. دشمنان سرسخت نظام، مجبور به پذیرش عظمت نظام و مردم ایران شدند. حقیقتا باید گفت؛ سرمایه اصلی امروز دولتمردان و دیپلماسی کشور9 دی است و مهم ترین سرمایه مقاومت چهار سال اخیر مردم در تحریم ها و فشارهای اقتصادی 9 دی بود.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی با بیان اینکه اگر از فتنه 88، حساسیت زدایی شود، در آینده به فتنه های بزرگتری مبتلا خواهیم شد، گفت: مسئولان و دلسوزان کشور نباید، به افرادی که پیشینه فتنه گری دارند یا درک فتنه ندارند و هر لحظه ممکن است دچار فتنه شوند، مسئولیت های نظام را، به ویژه در بخش های حساس کشور واگذار کنند.

وی با اشاره به رسالت نخبگان درباره حماسه نهم دی، اظهار داشت: از نخبگان کشور، مدیران رسانه ها، مسئولان مراکز و دستگاه های فرهنگی و صاحبان بیان و قلم انتظار است؛ در فرصت بزرگداشت یوم الله 9 دی که امسال مصادف با دهه آخر صفر است، ماهیت، بسترها و عوامل شکل گیری قیام ملی و مردمی 9 دی را تبیین نمایند. و برای حفظ و تعمیق بصیرت و شور و هیجان انقلابی در جامعه کمک کنند. و از ظرفیت 9 دی برای نیاز فعلی کشور استفاده شود.

نائینی ادامه داد: افرادی که در مقابل هجمه به ستون انقلاب در سال 1388 سکوت کردند، بی تفاوت ماندند، با جریان فتنه همراهی کردند، در این چهارسال هم برای تطهیر و تخفیف مجازات سران فتنه تلاش کردند، امروز ماموریت آنها؛ حساسیت زدایی از فتنه 88 است. آنها با زنده و جوشان باقی ماندن، حقیقت حماسه نهم دی مشکل دارند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی محورهای برنامه های این ستاد برای بزرگداشت نهم دی را به شرح زیر اعلام کرد:

1) تبیین ابعاد مدیریت الهی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی که باعث شد، جریان فتنه، چهره واقعی و نفاق خود را بیش از بیش آشکار ساخته و زمینه های خروش انقلابی ملت ایران را فراهم نماید.

2) تبیین نقش فرهنگ عاشورا و عشق به ابی عبدالله الحسین علیه السلام در تعمیق و تحکیم روحیه ولایت مداری مردم ایران و ایجاد شور انقلابی در آنان برای حضور بهنگام و با بصیرت در صحنه

3) روشنگری و تبیین نقش دولت های مداخله گر غربی در فتنه 1388 و حمایت آشکار آنان از سران و جریان فتنه

4) نقش جریان فتنه در گسترش دامنه تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه ملت ایران( جریان فتنه، خدمت بزرگی به دشمنان انقلاب اسلامی انجام داد. دشمن در سال 1388 به این باور رسید که می توان؛ کشور را از درون بی ثبات کرد. بر اساس همین برآورد، به راهبرد تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی، برای خسته کردن مردم از نظام و انتقام از حماسه سازان 9 دی رسید.)

5) ترسیم موقعیت دو جبهه وفادار به آرمان ها و رهبری حکیم انقلاب اسلامی که در حال حاضر در اوج اقتدار و عزت است و جبهه معارض فتنه گر که با پذیرش ذلت وابستگی، اکنون در آغوش غرب، سرویس های امنیتی و رسانه های بیگانه به همکاری مشغول هستند.

6) تحلیل جریان شناسنانه فتنه 1388 به عنوان حلقه ای از زنجیره ی جریان نفاق از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی

7) جلوگیری از تنزل جایگاه فتنه1388 و جرم و خیانت سران فتنه به سوء تفاهم و یا کشمکش با رقیب انتخاباتی از طریق تبیین و برجسته سازی ظلم بزرگ جریان و سران فتنه و حامیان آنها به نظام اسلامی( جرم سنگین بغی علیه نظام اسلامی و طرح مصداقی خیانت ها و جنایت های که مرتکب شدند.)

1) برجسته سازی مطالبه مردمی برای محاکمه و مجازات سران فتنه و تاکید براینکه تخفیف و تطهیر جرم سران فتنه خواست دشمنان نظام است، رفتار سران فتنه در برخورد با نظام از جمله؛ قانون شکنی، عدم پایبندی به رای مردم، دعوت به شورش علیه نظام، حمایت آشکار دولت های غربی، تاکنون نتوانسته نفرت بوجود آمده در مردم را تغییر دهد.

8) توجه به راهبرد دشمن برای القای وجود شکاف درونی در نظام و دو قطبی کردن فضای کشور( گفتمان سازش و مقاومت) و تاکید بر اصل وحدت و انسجام داخلی به ویژه در شرایط کنونی که در عرصه دیپلماتیک با دشمنان دیرین نظام وارد نبرد سخت سیاسی شده ایم.

9) مطالبه گری از دستگاه های مسئول برای قرار دادن موضوع فتنه 1388 مانند؛ موضوع نفاق به عنوان شاخص رد و گزینش افراد در تمام سطوح نظام جمهوری اسلامی ایران که متاسفانه هم اکنون برخی از انتصابات در دولت جدید، نگرانی هایی را در بین مراجع و دلسوزان انقلاب اسلامی بوجود آورده است.

10) تبیین و بازخوانی اقدامات و ادعاهای فتنه گران برای رواج دروغ تقلب در جامعه( از تقلب تا تدلیس)

11) جلوگیری از پروژه حساسیت زدایی از دشمنان دیرینه انقلاب اسلامی به ویژه آمریکای جنایتکار که در راستای حساسیت زدایی از فتنه1388 وغفلت از فتنه های جدید می باشد.

12) توجه به تقارن روز جمعه ششم دی 1392، با حرمت شکنی جریان فتنه در ششم دی ( روز عاشورای 1388 ) به ویژه توسط خطیبان جمعه در سراسر کشور

برنامه ها و اقدامات محوری

اطلاعات مربوط به جزئیات اجرای برنامه ها شامل؛ زمانبندی و مکان اجرای مهم ترین برنامه ها در تهران و استان ها از طریق روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دبیرخانه ستاد برای رسانه ملی و سایر رسانه ها آماده شده است.

1- آغاز برنامه های بزرگداشت یوم الله نهم دی با هماهنگی بعمل آمده با ستادهای نماز جمعه در سراسر کشور و ایراد خطبه های ائمه محترم جمعه و سخنران ویژه در مراکز استان ها در نماز جمعه ششم دی ماه( مصادف با عاشورای 1388) .

2- برگزاری بیش از3000 گردهمایی، نشست و تجمع های مختلف تبیینی - تحلیلی در قالب نهضت بصیرت افزایی به صورت فراگیر با حضور تحلیلگران و سخنران های کشوری و استانی، در هر شهرستان و در سطوح مختلف از روز جمعه ششم تا جمعه سیزدهم دی ماه

3- رونمایی از 9 جلد کتاب دایره المعارف فتنه 1388 که حاصل یک کار جامع، روشمند، علمی وتحقیقاتی توسط جمعی از پژوهشگران و تحلیلگران در 9 عنوان به شرح زیر می باشد:

1) فتنه شناسی از منظر قرآن و روایات2) روایت رخدادها 3) کالبد شکافی فتنه 4) رفتارشناسی خواص 5) رفتارشناسی گروه های سیاسی و کشورهای بیگانه 6) مدیریت رهبری در گذر از فتنه 7) آثار ماندگار( در موضوع فتنه) 8) اسناد فتنه 88، 9) آلبوم تصاویر از فتنه 88 و یوم الله نهم دی

4- تجمع هیأت‌های مذهبی در 28 صفر، سالروز رحلت پیامبراعظم (ص) در میدان امام حسین علیه‌السلام و مراکز استان های کشور تولید و بازتولید 12 سیر نمایشگاهی،

5- برپایی جشنواره ادبی- هنری (شب شعر و خاطره ) درمراکز هنری کشور؛

6- انجام 57 پروژه تحقیقاتی در موضوع فتنه 88 و حماسه 9 دی توسط اساتید دانشگاه ها که بخشی از آن در حال ارزیابی توسط داوران و ویراستاری علمی برای چاپ به صورت کتاب می باشد.

7- 140 عنوان پایان نامه ارشد و رساله دکتری

8- 5 قطعه موسیقی، نماهنگ و کلیپ،

9- نامگذاری اماکن جدید در سطح استانهای کشور با عنوان "نهم دی"

10- شش مورد تله فیلم و مستند تولیدی ویژه پخش تلویزیونی،

11- 300 فیلم کوتاه و انیمیشن در جشنواره مردمی عمار،

12- انتشار تعدادی ویژه نامه و صفحه ویژه در مطبوعات سراسری،

13- شش مورد صفحه و پرونده ویژه در خبرگزاری ها،

14- تولید و تکثیر چهار نرم‌افزار جدید،

15- فعال سازی و ساماندهی بیش از 2000وبلاگ نویس فعال 9دی،

16- تولید و انتشار 9 قطعه پوستر

17- تولید چند بسته محتوایی برای سخنوران و بهره برداری در تولیدات فرهنگی و رسانه ای

18- شناسایی و معرفی حدود 60 نفر کارشناسان برجسته برای معرفی به نهادها، رسانه ها و سازمان ها در سراسر کشور

19- هماهنگی برای اعزام 40 کارشناس و سخنران برای همایش های استانی ستاد توسط امور استانها

الف ـ برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تحلیلی با موضوعات روشنگری و تبیین حماسه نهم دی:

1- برگزاری چهارمین همایش « یوم الله نهم دی، پیروزی بصیرت مردم ایران بر فتنه آمریکایی» توسط سازمان بسیج دانشجویی و با مشارکت نهاد مقام معظم رهبری در تعدادی از دانشگاه‌های کشور

2- برپایی نشست‌های دانشجویی و اساتید،کرسی‌های آزاداندیشی و نشست‌های پرسش و پاسخ در بسیاری از دانشگاه‌های کشور با مشارکت بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و وزارت علوم.

3- برگزاری سلسله نشست‌های تبیینی و جلسات هم اندیشی اساتید توسط نهاد رهبری در دانشگاه ها.

4- برپایی حدود سه هزار (3000) نشست و همایش توجیهی و تبیینی در سراسر کشور، توسط ستادهای بزرگداشت نهم دی استان ها و دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مشارکت نهادها در استانهای کشور.

5- برپایی همایش دانشجویی ملی بصیرت روز دوشنبه 9/10/92 در سالن بصیرت مجموعه 13 آبان (لانه جاسوسی سابق آمریکا )توسط بسیج دانشجویی

6- برپایی نشست های روشنگرانه "حلقه های صالحین" دانش آموزی در سراسر کشور.

7- فعال شدن مرکز قرآن و عترت و هیات های دانشجویی در دهه آخر ماه صفر بویژه شب رحلت پیامبر (نهم دی) و برپایی همایش در پایگاه های دانشجویی.

8- تجمع باشکوه بسیجیان (دانش آموزان ، دانشجویان،طلاب و اقشار بسیج در نماز جمعه 6/10/92 در سراسر کشور (770 نقطه کشور)

9- تجمع هیأت‌های مذهبی در 28 صفر، سالروز رحلت پیامبراعظم (ص) در میدان امام حسین علیه‌السلام و مراکز استان های کشور با تاکید بر« یوم الله نهم دی، پیروزی بصیرت مردم ایران بر فتنه آمریکایی»

ب ـ برپایی مراسم آئینی و مذهبی و هنری و ادبی

1- برپایی مراسم دعای کمیل پنج‌شنبه پنجم دی ماه و دعای ندبه جمعه ششم دی ماه در سراسر کشور به یاد حماسه‌آفرینان نهم دی ماه.

2- برپایی مراسم‌های ویژه در مساجد استان‌های کشور با هماهنگی کانونهای عالی مساجد و مرکز رسیدگی به امور مساجد از ششم تا نهم دی ماه.

3- هماهنگی در اعزام سخنران برای مراسم‌های ویژه استانی به ویژه نماز جمعه 6-10-92 در بیش از 770 شهرکشور.

4- برپایی همایش‌های ادبی و هنری و شبهای شعر در مراکز استانی حوزه هنری

5- برپایی شب شعر "بصیرت" در چندین مراکز فرهنگی و فرهنگسراها ی شهرداری تهران.

6- برپایی چهارمین دوره جشنواره فیلم "عمار" در سه بخش :

الف - مسابقه فیلم ( فتنه سال 88-وقایع،ریزش ها،و رویش ها- بیداری اسلامی / نقد درون گفتمانی / جنگ نرم /بخش ویژه اقتصاد مقاومتی در قالب فیلم داستانی ، مستند، تلویزیونی، نقدهای سینمایی، فیلمنامه و مقاله کلیپ، انیمیشن ) .

ب- مسابقه اقلام تبلیغاتی (تیزر، فیلم، پوسترفیلم، عکاسی فیلم)

ج – بخش مسابقه فیلم ما ( ساخت فیلم های مبتدی با دوربین های مبتدی،تلفن همراه، در موضوعات شهید ما، مسجد ما، مدرسه ما، محله ما ، نماز جمعه ما ، 13 آبان ما ، اکران ما) این جشنواره در نیمه دوم دی ما همزمان در تهران "سینما فلسطین"و شهرستان‌ها و روستاهای کشور(300 نقطه )با ارائه آثار برگزیده ها در جشنواره نمایش داده می شود .

7- برپایی شب شعر "بصیرت نهم دی" در تعدادی از دانشگاه‌های کشور توسط دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها.

ج- فعالیت‌های رسانه‌ای

1- باز انتشار ویژه‌نامه «بصیرت» توسط وزارت علوم و توزیع گسترده در سطح دانشگاه‌های کشور

2- انتشار ویژه نامه و صفحات ویژه در اکثر روزنامه‌های کشور

3- ایجاد فایل و صفحات ویژه در برخی ازخبرگزاری ها از جمله؛ فارس، مهر و تسنیم ، نسیم،ایسنا و ...

4- تهیه و پخش برنامه‌های بصیرت‌افزایی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما

5- پخش قطعاتی از عاشورا ستیزی فتنه‌گران در عاشورای سال 88 .

6- اختصاص بخش‌هایی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما به تبیین 9 دی از جمله؛ شبکه یک سیما، برنامه‌های گروه اجتماعی از جمله صبح بخیر ایران، سیمای خانواده، نگاه یک با حضور کارشناسان و میهمانان نهم‌دی

7- تهیه و پخش مستند، نماهنگ‌های مناسب و کلیپ‌های متنوع.

8- پرداختن به موضوع نهم‌دی در برنامه‌های «تهران بیست»، «سلام تهران»، «درشهر»، «در استان»، «به خانه بر می‌گردیم» و برنامه حماسه نهم‌دی با حضور کارشناسان مربوطه

9- تهیه گزارش‌های خبری در شبکه جام‌جم.

10- در حوزه «صدا» از طریق 25 کانال و شبکه رادیویی با 110 برنامه به مدت تقریبی 2150 دقیقه در قالب 78 برنامه (میزگرد، تحلیل، گزارش و خبر در موضوع حماسه نهم‌دی).

11- تهیه برنامه‌های متنوع در قالب مستند تلویزیونی، گزارش‌های مربوط به حضور پرشور مردمی و تهیه اخبار از اقدامات سایر سازمان‌ها، نهادها، مساجد در موضوع حماسه نهم‌دی در 33 مرکز استانی.

12- حوزه شبکه‌های برون‌مرزی جام‌جم، العالم، پرس‌تی‌وی، الکوثر، سحر با دریافت اخبار از مراکز و حوزه‌های رسانه ملی و ارائه به مخاطبان برون‌مرزی فعال خواهد بود.

13- تهیه و پخش برنامه‌های متنوع خبری توسط معاونت سیاسی در بخش‌های مهم خبری صداوسیما

14- انتشار ویژه‌نامه نهم‌دی ویژه ائمه محترم جماعات مساجد از طریق پایگاه اینترنتی «مرکز رسیدگی به امور مساجد»

15- تولید جزوه ویژه تبیینی برای سخنرانان و ائمه جماعات و جمعه در سراسر کشور.

16- تهیه اشعار و سرودهای مناسب بصیرت‌ وعزای حسینی و رحلت پیامبر و ارسال برای مداحان سراسر کشور.

17- انتشار ویژه‌نامه «نهم‌دی دانشجویی» توسط دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های کشور.

18- برگزاری کنگره شعر" بصیرت " توسط معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه.

19- باز انتشار کتاب فلش «شرح ماجرا» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

20- انتشار نه جلد کتاب دایره المعارف دوران فتنه 88 و رونمایی در چهارم دی 1392

د- فضای مجازی

1- تولید و تکثیر نسخه سوم نرم‌افزار «روز بصیرت» به‌عنوان اولین و جامع‌ترین نرم‌افزار ویژه نهم‌دی

2- باز تولید و تکثیر نرم‌افزار «بصیرت عاشورایی» توسط (بخش خصوصی)

3- تولید و انتشار نمایشگاه 40 قطعه ای ستیز با عاشورا در سراسر کشور توسط سازمان بسیج مستضعفین.

4- در بخش فضاهای مجازی، علاوه بر فعال شدن تمام سایت‌های خبری و تحلیلی، انجمن وبلاگ‌نویسان مسلمان، جریان وبلاگ‌نویسی دانشجویی و دانش‌آموزی و مرکز بسیج مجازی نیزدر موضوع نهم دی فعال خواهند بود.

5- فعال سازی و ساماندهی 2000 وبلاگ نویس فعال 9دی،

ه - برپایی نمایشگاه

1- برگزاری نمایشگاه عکس و کاریکاتور در مراکز فرهنگی و فرهنگسراهای شهرداری تهران.

2- باز تولید و چاپ آلبوم عکس های منتخب 9 دی توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

3- برپایی نمایشگاه «ستیز با عاشورا» توسط مراکز بسیج در تمام استان‌های کشور از 6/10/92 تا 10/10/92

4- برپایی نمایشگاه های هنری در تمامی حوزه های هنری استانهای کشور.

و - تبلیغات شهری و اقدامات نمادین:

1- تبلیغات در بیلبوردها، عرشه پل‌ها، میادین و تلویزیون‌های شهری توسط معاونت اجتماعی و سازمان زیباسازی شهرداری تهران با مضامین فرمایشات مقام معظم رهبری در تبیین فتنه 88.

2- فعال سازی پانزده تابلوی شهری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

3- فضاسازی تبلیغاتی در بخش اصناف به‌ویژه در مراکز بزرگ خرید و بازار تهران در موضوعات روشنگری نهم‌دی‌ماه.

4- دیدار با خانواده شهیدان با حضور شهرداران مناطق و نواحی شهر تهران.

5- دیدار مسئولین بنیاد شهید با خانواده شهدای دوران فتنه و آسیب‌دیدگان.

ح- استان‌ها

تمامی دفاتر استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به‌عنوان مسئولین ستادهای استانی نهم‌دی، کار برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های متنوع را در سطح استان‌ها برعهده دارند.

برای تمام استانهای کشور سخنرانانی انتخاب و برای ایراد سخن در مراسم های ویژه استانی و خطبای قبل از نماز جمعه توسط معاونت امور استانها اقدام شده است .

ک - تولید اقلام تبلیغاتی

1- انتشار 6 قطعه پوستر توسط ستاد مرکزی نهم‌دی و ارسال به تمام استان‌های کشور (توزیع توسط دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) و انتشار بیش از 25 قطعه پوستر و صدها بنر تبلیغاتی توسط ستادهای استانی و دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

در پایان شایان ذکر است، مراکز و سازمان هایی که برنامه های خودشان را به صورت رسمی و یا از طریق نمایندگان دستگاه ها، به ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی اعلان کرده اند، عبارت است:

1) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

2) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

3) معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

4) معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

5) شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور

6) سازمان بسیج مستضعفان

7) ستاد نماز جمعه تهران

8) هیات رزمندگان اسلام

9) سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

10) شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ها

11) سازمان تبلیغات اسلامی

12) معاون اجتماعی شهرداری تهران

13) معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

14) بنیاد حفظ و ارزش های دفاع مقدس

15) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

16) سازمان بسیج دانش‌آموزی

17) سازمان بسیج دانشجویی

18) دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار

19) معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه

20) حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

21) بنیاد شهید انقلاب اسلامی

22) مرکز رسیدگی به امور مساجد

23) تعدادی از خبرگزاری ها با اختصاص پرونده ویژه 9 دی( فارس، تسنیم، ایسنا، دفاع مقدس، مهر و...)

24) تعدادی از مطبوعات کشور با انتشار ویژه نامه و یا صفحات ویژه 9 دی

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی در پایان ابراز امیدواری کرد که امسال سالگرد حماسه نهم دی با استقبال گسترده تری از سوی مردم که حماسه سازان اصلی این روز بودند، روبرو شود.