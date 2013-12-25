کتاب «دگرگونی بزرگ» اثر کارل پولانی نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دگرگونی بزرگ» اثر کارل پولانی و ترجمه دکتر محمد مالجو در پژوهشکده تاریخ اسلام به بوته نقد گذاشته خواهد شد.

نقد این کتاب توسط گروه تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای، با حضور مترجم کتاب دکتر محمد مالجو، و همچنین دکتر سید هاشم آقاجری و دکتر داریوش رحمانیان امرروز چهارم دیماه برگزار می شود.

کتاب «دگرگونی بزرگ» اثر کارل پولانی در سال 1944 و همزمان با کتاب «راه رقیت» نوشته فردریش‌ هایک، انتشار یافت. همانقدر که «راه رقیت» برای طرفداران مکتب اقتصاد آزاد کتاب مهمی به شمار می‌رود، «دگرگونی بزرگ» هم برای مخالفان بازار آزاد کتاب مهمی است. این کتاب که پس از نزدیک به ۷۰ سال به فارسی ترجمه شد، در کنارِ کتاب «سرمایه» کارل مارکس، مشهورترین اثر در نقد اقتصاد سرمایه‌داری محسوب می شود و با این حال در ایران و حتی محافل آکادمیک ایران، کتابی ناشناخته است.

پولانی، در این کتاب، بازار آزاد را همچون دشمن انسانیت به تصویر می‌کشد. او بازار آزاد را شکل غریبی از سازماندهی اجتماعی معرفی می‌کند که در انگلستان قرن 18 و از طریق کنش دولتی که ایدئولوگ‌ها آن را به جلو می‌راندند، ایجاد شده بود. دگرگونی بزرگ آن‌گونه که کارل پولانی در این کتاب توضیح می‌دهد، آن دگرگونی مفردی است که پیش از آن‌که در عمل باعث دگرگونی‌های بزرگی شود که بخش اعظم کتاب به شرح و توضیح آن اختصاص دارد، در اندیشه به وجود آمد.

آن دگرگونی مفرد، چیزی نیست مگر جدا کردن یا همان منفک کردن مقولة اقتصاد از سایر مقولات اجتماعی. بخش مهمی از کتاب دگرگونی بزرگ شرح و بسط مصائبی است که این طرز تفکر به جامعه و بیش از هر جای دیگری در زادگاهش انگلستان وارد آورد و همچنین توضیح تلاش‌های عبثی که برای مهار تبعات منفیِ آن صورت گرفت. به این اعتبار، کتاب دگرگونی بزرگ شرح چگونگیِ تخلیه شدن توان تمامی نهادهای دموکراتیک در حوزة سیاست و صنعت به دلیل پذیرفتن و اجرایی کردن تفکری است که بر لزوم تفکیک اقتصاد از جامعه و وادار کردن سایر حوزه‌های فعالیت اجتماعی بشر به گردن گذاشتن به الزامات آن بود.

پژوهشکده تاریخ اسلام در تهران، عباسپور (توانیر)، خیابان رستگاران، کوچه شهروز شرقی، پلاک 9 واقع است.