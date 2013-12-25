جايزه 500 هزار توماني معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به برگزيدگان يك جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، دومين جشنواره فرهنگي و هنري سياه سپيد ويژه دانشگاهيان سراسر كشور با رويكرد پيشگيري از موادمخدر و روانگردان ها در دانشگاه هاي سراسر كشور با همكاري اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه هنر، اداره كل فرهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره كل پيشگيري هاي وضعي قوه قضائيه برگزار مي شود.

دكترحسين كلانتري دبير جشنواره اعلام كرد: خويشتن، سياه، سپيد، من سالم، شهر سالم، نشاني در بي نشاني من، زندگي، رسم خويشاوندي، انسان سالم، سلامت روان، سلامت تن و سكون و حركت از محورهاي اين جشنواره است. همچنين در اين جشنواره بخش هاي نمايش خياباني، نمايشنامه نويسي، فيلنامه نويسي، نقاشي، طراحي، آثارديجيتال، چيدمان، فيلم كوتاه، فيلم مستند، پوستر، عكس، هنر اجرا، نماهنگ، كاريكاتور و مجسمه بهم برگزار مي شود.

وي افزود: مهلت ارسال آثار تا ١٥ اسفند سالجاري و مراسم اختتاميه و تقدير از برگزيدگان در ارديبهشت سال آينده برگزار خواهد شد و دانشجويان علاقمند مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر از اهداف و موضوعات جشنواره و ارسال اثر به پايگاه اينترنتي جشنوارهwww.siahosepid.com مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن دبيرخانه 66477857ـ021 تماس بگيرند.

بر اساس اين گزارش، به 15 نفر برتر جشنواره هديه 500 هزار توماني همراه با لوح تقدير تقديم مي شود.