عرضه حسگر تشخیص "ترامادول" توسط محققان دانشگاه بوعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کشور "ترامادول" به عنوان یک داروی مخدر شناخته شده است و مصرف بی رویه و بدون تجویز آن موجب پدیدار شدن ضایعات جبران ناپذیری در افراد مصرف کننده دارو میشود. از این رو ساخت حسگرهایی که توانایی تشخیص این دارو در نمونههای بیولوژیکی حتی در مقادیر بسیار کم را داشته باشد، دارای اهمیت ویژهای است.
ترامادول دارویی است که برای تسکین طیف گستردهای از دردها مورد استفاده قرار میگیرد.
از این رو محققان دانشگاه بوعلی سینای همدان به دنبال تولید حسگری هستند که با استفاده از تکنیک ولتامتری بتواند داروی مورد نظر را در انواع نمونههای بیولوژیکی با کمترین اثر تخریبی بر بافت نمونه مورد بررسی، شناسایی و اندازه گیری قرار دهد.
برای این منظور این پژوهشگران در ساخت حسگر مورد نظر از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با لایه نازکی از یک پلیمر قالب مولکولی استفاده کردند. این نانو ذرات با توجه به نسبت سطح به حجم بالایی که درسترس قرار میدهند، حساسیت حسگر به غلظتهای پایین دارو را افزایش میدهد.
در ساخت حسگر از نانو لولههای کربنی چند لایه استفاده شد. دلیل این انتخاب این بود که نانولولههای کربنی رسانایی بالایی داشته و باعث کاهش مقاومت الکتریکی حسگر و افزایش هدایت الکتریکی آن میشود.
در این پژوهش بعد از سنتز نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب مولکولی سنتزی، به تولید الکترود خمیر کربن با استفاده از نانوذرات سنتز شده و نانولولههای کربنی پرداخته شد. در ادامه توانایی حسگر تولید شده در شناسایی و اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز دارو در نمونههای ادرار انسانی و فرآوردههای دارویی مورد ازریابی قرار گرفت.
با استفاده از حسگر تهیه شده، مقادیر بسیار ناچیز داروی ترامادول در حضور طیف گسترده ای از ترکیبات بالقوه مزاحم و در انواع نمونههای بیولوژیکی و فراوردههای دارویی با موفقیت شناسایی و اندازه گیری شد از این رو از طریق این حسگر با آنالیز نمونههای ادرار افراد مشکوک میتوان مصرف دارو را در آنها تشخیص داد.
این حسگر میتواند در صنایع پزشکی جهت تشخیص مصرف دارو و همچنین در تشخیصهای آزمایشگاهی و کلینیکی انواع مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما