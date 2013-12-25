آسيبها و ظرفيتهاي علوم جديد در ايران بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آسيبها و ظرفيتهاي علوم جديد در ايران در برنامه "زاويه" بازگو مي شود. مجله علوم انسانی "زاویه" که چهارشنبه ها ساعت 20:30 به صورت زنده روی آنتن می رود، در برنامه امشب 4 ديماه با حضور دكتر نعمت الله فاضلي و دكتر ابراهيم فياض که هر دو از استادان دانشگاه هستند، نقش حوزه های علمیه، آسيبها و ظرفيتهاي علوم جديد در حوزه علوم انسانی را به چالش می کشد.

برنامه "زاویه" در قسمتهای قبل با برپایی مناظراتی توانست ناگفته‌هاي بسیاری از حوزه علوم انساني را در اختيار مخاطبان خاص اين شبكه قرار دهد.

زاويه از دو نظر موافق و مخالف مسائل را در معرض قضاوت بيننده قرار مي‌دهد و تلاش مي‌كند براي مخاطبان خاص اين حوزه، برنامه‌هاي قابل قبولي ارائه دهد.

برنامه "زاويه" به تهيه كنندگي مهدي خداورديان در گروه معارف و انديشه ديني شبكه چهار سيما تهيه و توليد مي شود.