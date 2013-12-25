محمد رحیمی تهیهکننده برنامه "کارنامه" که با موضوع کتاب و به ویژه نقد آثار ادبی از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود به خبرنگار مهر گفت: ما در سری اول "کارنامه" 26 قسمت طبق برنامه قبلی و 2 قسمت هم برنامه اضافه روی آنتن بردیم و همانطور که میدانید در حال حاضر سری دوم این برنامه ادبی پنجشنبهها ساعت 21 از شبکه چهار سیما پخش میشود.
وی افزود: ما برای سری دوم هم 26 قسمت در نظر گرفتهایم که تاکنون 16 قسمت آن پخش شده است و امیدواریم بتوانیم در صورت تامین منابع مالی و ادامه همکاری فعالان عرصه نشر و کتاب سری سوم "کارنامه" را هم بسازیم.
تهیهکننده برنامه "کتاب 4" که چندی پیش از شبکه چهار روی آنتن میرفت، بیان کرد: با توجه به اینکه در حوزه کتاب و کتابخوانی و به ویژه در حوزه نقد کتاب برنامههای تاثیرگذار و حتی نمونه مشابه "کارنامه" در تلویزیون پخش نمیشود ما همه تلاش خود را داریم که بتوانیم این برنامه را حفظ کنیم البته در این مسیر به همراهی و کمک اهالی فرهنگ نیاز داریم.
رحیمی در پاسخ به اینکه در سری جدید با عوامل سری فعلی ادامه همکاری میدهید؟ توضیح داد: گروه ما گروه ضعیفی نیست که بخواهیم آن را عوض کنیم ولی اگر واقعا این نتیجه حاصل شود که کسی بهتر از ما میتواند برنامه را پیش ببرد حتما این اتفاق خواهد افتاد.
این برنامهساز تلویزیونی با تاکید مجدد بر اینکه در حوزه نقد کتاب برنامه جدی از رسانه ملی پخش نمیشود و حتی در شبکههای خارجی هم کمتر نمونه از این دست برنامهها وجود دارد، عنوان کرد: شاید همین موضوع باعث شده که صاحبان کتابها هم چندان با مساله نقد آثارشان میانه نداشته باشند و حتی در مقابل این نقدها در برنامه ما هم موضع داشتند که همین امر باعث ما نقش منتقد را به مجری - کارشناس برنامه واگذار کنیم.
وی ادامه داد: ما امیدواریم با استمرار پخش برنامههایی از این دست مساله نقد آثار ادبی بیشتر جا بیفتد. اهالی ادبیات حتما به این مساله واقفند که نقد آثار قطعا به بهتر شدن کارها و روشن شدن مسیر پیشرو میانجامد. در حال حاضر هم خیلی از مولفان از نقد کتابشان در "کارنامه" استقبال میکنند و امیدواریم این جریان رشد پیدا کند.
رحیمی که یکی از تهیهکنندگان برنامه معارفی "آفتاب شرقی" شبکه اول سیما نیز هست در بخش دیگر صحبتهاش به این برنامه پرداخت و گفت: من روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه تهیهکنندگی این برنامه اذانگاهی را برعهده دارد. این برنامه با سابقهای بیش از 10 سال که از تلویزیون پخش میشود جای خود را بین مخاطبان باز کرده است و آمار دریافت بیش از 12 هزار پیامک به ما نشان میدهد که مردم از این برنامه استفاده میکنند.
این تهیهکننده در پاسخ به اینکه آیا شما برای جذب مخاطبانی که غالبا پای برنامههای معارفی نمینشینند هم تلاش کردهاید؟ بیان کرد: اتفاقا ما از همین پیامکها متوجه میشویم که مخاطبانی از طیفهای مختلف داریم که به مرور با مسایل دینی بیشتر ارتباط برقرار کردهاند.
رحیمی در پایان گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی با زدن یک تلنگر مردم را هرچه بیشتر با مسایل معرفتی آشنا کنیم. بسیار سعی کردهایم که از آسیبهای مرسوم برنامههای مذهبی فاصله بگیریم و مسایل شناختی را چه در حوزه اخلاقی و چه اعتقادی با مردم در میان بگذاریم.
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