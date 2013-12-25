استفاده بهینه از گاز نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان گاز استان، به اهميت دسترسي آسان به اين سوخت پاك و ارزان قيمت كه موجبات رضايت مردم را فراهم كرده است اشاره كرد وافزود: استفاده بهينه و صحيح از اين نعمت الهي، نيازمند تداوم فرهنگ سازي و ارائه الگوهاي صحيح مصرف به شهروندان است.

وی مصرف بهينه انرژي و رعايت اصول ايمن گاز طبيعي را وظيفه مردم فهيم استان دانست وافزود: صرفه جويي يعني زندگي منطقي و عقلاني و شهروندان بايد با مصرف درست و بهينه؛ قدردان اين نعمت الهي باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اهميت هماهنگي همه دستگاه هاي اجرايي مربوطه اظهار داشت: همكاري تنگاتنگ شركت گاز با سازمان نظام مهندسي و اقدمات موثري كه در راستاي فرهنگ سازي ساخت خانه هاي مسكوني با شرايط استاندار در كنار رعايت اصول مصرف انرژي صورت مي گيرد، كاري ارزشمند و مهم است.

حجت الاسلام خاتمی آمادگي خود را براي همكاري همه جانبه با شركت گاز استان زنجان اعلام کردوگفت: بيان و اطلاع رساني خدمات خادمين ملت از طرق مختلف وظيفه همه ماست كه در موقعيت هاي مختلف موجبات همكاري مسئولين و مردم شريف با زحمت كشان اين انقلاب را فراهم كنيم.

وی تصریح کرد: با وجود تحريم ها و مشكلات موجود و عدم تخصيص بودجه اقدامات كاركنان تلاشگر گاز زنجان در بهره مندي 50 درصدي شهروندان روستايي تا 22 بهمن امسال اقدامي ارزشمند و قابل تقدير است.

در ادامه مدير عامل شركت گاز استان زنجان نيز به ارائه گزارشي از عملكرد اين شركت و خدمات ارائه شده به مشتركين زنجاني پرداخت و با اعلام اينكه امسال يك و نيم ميليون مشترك به مشتركين در سطح كشور اضافه شده است گفت: در استان نيز 27 هزار مشترك جديد به اين تعداد اضافه شده است تا تعداد كل مشتركين به 229 هزار و 448 مشترك در استان برسد.

سعيد عسگريان افزود: با افزايش مصرف گاز طبيعي از 6 ميليون متر مكعب در سال گذشته به 6 ميليون و 900 هزار متر مكعب در سال جاري؛ شاهد افزايش 15 تا 20 درصدي ميزان مصرف گاز هستيم كه مربوط به افزايش تعداد مشتركين و البته سرماي هوا است.

وي با بيان اينكه از 17 ميليون مشترك موجود در كشور 16 ميليون را مشترك خانگي و تجاري تشكيل مي دهد افزود: در فصول سرد سال به دليل ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتركين خانگي؛ گاز مصرفي صنايع و نيروگاه ها براي تعادل مصرف گاز؛ در اختيار مشتركين خانگي قرار مي گيرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اينكه در حال حاضر 44 درصد جمعيت روستايي استان از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند گفت: اين ميزان تا 22 بمهن امسال؛به 50 درصد برسد.

عسگریان همچنين نهادینه کردن مصرف بهینه انرژی، ارتقاء آگاهی و ارائه آموزش‌های ایمنی و مصرف بهینه گاز به شهروندان زنجانی، معرفی گاز طبیعی به مشترکان و انجام فعالیت‌های فرهنگی با هدف نهادینه کردن استفاده منطقی از این حامل‌های ارزشمند و وسایل گازسوز را از ديگر اقدامات فرهنگي انجام شده به عنوان مهم ترين وظايف اصلي شركت گاز استان زنجان در راستاي ارتقاء آگاهي شهروندان اعلام كرد و افزود: آموزش چهره به چهره بيش از 10 هزار دانش آموزان مقطع تحصيلي پنجم ابتدايي با حضور 29 كارشناس از همكاران به خصوص روئساي ادارات گاز در شهرستانها و طراحي و توزيع بيش از 32 هزار اقلام فرهنگي، پخش برنامه هاي انيميشني از صدا و سيماي مركز زنجان به زبان محلي، پخش تيزرهاي مختلف تبليغاتي با موضوع رعايت اصول ايمني و جلوگيري از حوادث ناشي از گاز گرفتگي در قالب تيزر راديويي و زير نويس تلويزيوني از جمله اين اقدامات بوده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم مشترکين متعهد با رعایت هر چه بیشتر نکات و مسائل ایمنی و مصرف بهینه گاز، ترویج این فرهنگ مهم را در محیط خانواده نهادینه کرده و شرکت گاز استان زنجان را بيش از پيش در مورد ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی، یاری کنند.