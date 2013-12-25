شش مجرم اینترنتی در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مختاری‌نسب امروز در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران پلیس فتا استان قزوین 75 درصد جرایم رایانه‌ای آذر ماه امسال کشف شده است.



وی افزود: در این مدت با اقدامات تخصصی پلیس شش مجرم اینترنتی نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند.



رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قزوین تصریح کرد: تمامی دستگیر شدگان، مرد و از ساکنان استان قزوین هستند.



مختاری‌نسب با اشاره به لزوم آگاه‌سازی شهروندان با هدف پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی، برگزاری 21 جلسه کلاس آموزشی در ادارات دولتی، بانک‌ها، مساجد و مدارس را از دیگر اقدامات پلیس فتا از ابتدای مهر ماه تاکنون برشمرد.



کشف شش هزار پاکت سیگار قاچاق در قزوین



ماموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قزوین روز گذشته شش هزار پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.



ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان تاکستان روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین ـ زنجان به یک دستگاه سواری سمند با دو سرنشین مشکوک و دستور ایست صادر کردند.



راننده سمند با مشاهده پلیس متواری شد که پس از مدتی تعقیب، گریز و شلیک چند تیر سرانجام خودرو از سوی مأموران متوقف و راننده و سرنشین سمند دستگیر شدند.



در بازرسی از خودرو شش هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.