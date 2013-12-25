حل مشکلات داخلی صنایع در کنار مسائل بین المللی در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی در جلسه کمیته شعب خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان که به میزبانی خانه لنجان برگزار شد، با بیان اینکه اکنون مسایل و مشکلات صنعت به دلیل شرایط، پیچیده شده است، اظهار کرد: بعضی قوانین باید اصلاح شود و نهادهایی مانند تامین اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره امور مالیاتی با تولیدکنندگان همکاری بیشتری داشته باشند.

وی به مشکلات معدن داران هم اشاره کرد و گفت: در حالی که کار کردن در بیابان ها مشکلات خاص خود را دارد، معدن داران باید حقوق دولتی را به موقع بدهند که عدم پرداخت آن برایشان جریمه هایی به همراه دارد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به نرخ بالای بهره بانکی عنوان کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، در آخر کار برای بانک ها فقط کارخانه هایی ورشکسته باقی می ماند.

سهل آبادی با بیان اینکه در هیچ استانی به جز اصفهان، خانه های صنعت، معدن و تجارت شعبه شهرستانی ندارند، گفت: چراغ خانه های شهرستان ها باید همیشه روشن باشد و در رفع مشکلات اعضایشان بکوشند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: الان زمان آن است که خانه ایران به عنوان یک نماینده ارشد صنعتگران، مطالبات و مسایل آنها را دنبال و با وزیر صنعت و مقامات دولت گفتگو کند.

ارتباط خانه ها و بخش دولتی در شهرستان ها، مشکل اشتغال را حل می کند

در ادامه رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شعبه لنجان بیان کرد: تعامل خانه های صنعت و معدن با دستگاه های دولتی باید هر روز بیشتر شود تا مسایل صنعتگران و معدنکاران به گوش مقامات اجرایی و سایر قوای کشور برسد.

هراتیان فر با اشاره به تعامل خوب خانه صنعت، معدن و تجارت استان با دستگاه های دولتی اصفهان گفت: میان شعب شهرستانی با فرمانداری ها و سایر نهادهای دولتی در شهرستان ها هم باید چنین رابطه ای شکل بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه ای برای شکل گیری این رابطه ها گفت: با وجود چنین تعاملاتی بسیاری از چالش های شهرستان ها در خصوص ایجاد اشتغال رفع خواهد شد.

تشکل های خصوصی تصمیم ساز باشند

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم در این جلسه اظهار کرد: اصفهان از نظر تولید جایگاه بالایی در کشور دارد که افتخارآمیز است.

محمدامین توکل عنوان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت دو بعد دارد، بعد بیرونی آن ارتباط با ارگان های دولتی و حکومتی برای انتقال مسایل صنعتگران و معدنکاران به مقامات است و بعد دیگر آن ساختار داخلی است که باید در همه جای استان فعال باشد و سخن تولیدکنندگان را بشنود.

وی ادامه داد: شانه های بخش خصوصی باید به اندازه ای قوی باشد که بتواند باری که روی دوش دولت است را تحویل بگیرد، خانه صنعت و معدن به دنبال تحقق چنین هدفی است.

وی بیان کرد: صنعت ما امروز به مسایلی دچار شده که خودش در ایجاد آن نقشی نداشته است و برای حل آن باید تشکل های خصوصی و دولت با هم همکاری کنند.

توکل اضافه کرد: دولت باید نظرات بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها لحاظ کند و اجازه بدهد که آنها تصمیم سازی کنند.

