احتمال دیدار اوباما و پوتین در حاشیه نشست امنیت هسته ای در لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل مک فال" امروز چهارشنبه در گفتگو با کامرسانت با اشاره به برگزاری نشست امنیت هسته ای در مارس 2014 در لاهه گفت: فرصت مناسبی برای دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسی وجود دارد.

وی همچنین درباره دیدار روسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه هشت در سوچی در تابستان 2014 ابراز امیدواری کرد.

مایکل مک فال گفت: بسیار زود است که درباره جزئیات این نشست گفتگو کرد، اما نشست اوباما و پوتین در سنت پترزبورگ ثابت کرده است که دو کشور می توانند به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند.