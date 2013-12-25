  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

سفیر آمریکا در مسکو خبر داد؛

احتمال دیدار اوباما و پوتین در حاشیه نشست امنیت هسته ای در لاهه

احتمال دیدار اوباما و پوتین در حاشیه نشست امنیت هسته ای در لاهه

سفیر آمریکا در مسکو از احتمال دیدار روسای جمهور ایالات متحده و روسیه در حاشیه نشست امنیت هسته ای در مارس 2014 در لاهه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل مک فال" امروز چهارشنبه در گفتگو با کامرسانت با اشاره به برگزاری نشست امنیت هسته ای در مارس 2014 در لاهه گفت: فرصت مناسبی برای دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسی وجود دارد.

وی همچنین درباره دیدار روسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه هشت در سوچی در تابستان 2014 ابراز امیدواری کرد.

مایکل مک فال گفت: بسیار زود است که درباره جزئیات این نشست گفتگو کرد، اما نشست اوباما و پوتین در سنت پترزبورگ ثابت کرده است که دو کشور می توانند به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند.

کد مطلب 2202264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها