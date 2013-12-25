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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار 855 هزار تومان، نیم سکه 435 هزارتومان، ربع سکه 265 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 87 هزار و 446 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1206 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2965 تومان، هر یورو را 4065 تومان، هر پوند را 4845 تومان و هر درهم امارات را 812 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه چهارشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 855000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 855000
نیم سکه 435000
ربع سکه 265000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 87446
نوع ارز  
دلار آمریکا 2965
یورو 4065
پوند انگلیس 4845
درهم 812

 

 

 

کد مطلب 2202266

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