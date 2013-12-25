جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز چهارشنبه در بازار 855 هزار تومان، نیم سکه 435 هزارتومان، ربع سکه 265 هزارتومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 87 هزار و 446 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1206 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2965 تومان، هر یورو را 4065 تومان، هر پوند را 4845 تومان و هر درهم امارات را 812 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز