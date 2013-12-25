تلاش برای برگزاری جشنواره فجر در اصفهان/ حضور کارگردانان مشهور سینمای ایران در جشنواره فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی تمنایی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب استان اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره فجر در استان های مختلف کشور همزمان با تهران اظهار داشت: سال گذشته 30 فیلم همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر کشور در سه سینمای ساحل، سپاهان و خانواده در اصفهان اکران شد که 10 فیلم مربوط به بخش مسابقه سینمای ایران و 20 فیلم مربوط به بخش نگاه اول بود.

وی با اشاره به اینکه سینماهای اصفهان به سیستم دیجیتال مجهز هستند و بدین لحاظ همانند سال گذشته مشکلی برای پخش فیلم های فجر نداریم، افزود: در سال گذشته سه فیلم هیس، دخترها فریاد نمی زنند، استرداد و تنهای تنهای تنها که مورد استقبال عمومی در سراسر کشور بوده در اصفهان نیز اکران شد اما به طور کلی قدرت انتخاب برای اکران فیلم های خوب را نداشتیم.

14 استان کشور متقاضی برگزاری جشنواره فجر هستند

معاون هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه برای میزبانی جشنواره امسال نیز قول هایی به ما داده شده، بیان داشت: امسال 14 استان کشور از جمله اصفهان متقاضی برگزاری جشنواره فجر هستند اما با توجه به شرایط اعلامی توسط وزارت ارشاد درباره خرید فیلم ها امکان انصراف این استان ها از برپایی جشنواره فجر وجود دارد.

وی با بیان اینکه در جشنواره فجر سال گذشته تنها فیلم های ساخته شده توسط بنیاد فارابی در اصفهان اکران شده چراکه توانایی پرداخت هزینه به وزارت ارشاد برای اکران دیگر فیلم ها را نداشتیم، گفت: دو راه حل برای برگزاری جشنواره فجر سال جاری در اصفهان وجود دارد که یکی از این موارد این است که همانند سال گذشته، تنها فیلم هایی که توسط بنیاد فارابی و با هزینه های دولتی ساخته شده است در اصفهان به نمایش دربیاید.

مسئولان اصفهانی به برپایی جشنواره فجر در اصفهان کمک کنند

تمنایی اضافه کرد: راه حل دیگر جذب حامیان مالی است که در این راستا امیدواریم به کمک استاندار و بقیه ارگان ها بتوانیم جشنواره فجر امسال را به خوبی میزبانی کنیم.

وی با بیان اینکه کارگردانان و تهیه کنندگان مشهور سینما جشنواره فجر امسال را پرستاره کرده اند، تاکید کرد: افرادی همچون ابراهیم حاتمی کیا، کیومرث پور احمد، داریوش مهرجویی، فرزاد موتمن، کمال تبریزی، علیرضا افخمی و فریدون جیرانی در جشنواره فیلم فجر امسال فیلم های خود را ارائه کرده اند.

معاون هنری، سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه کارگردانانی از اصفهان همانند امیر یوسفی نیز در جشنواره فجر حضور دارند، گفت: در کنار برگزاری جشنواره فجر در اصفهان جشنواره تقدیر و تجلیل از فیلمسازان اصفهانی برگزار می شود و امیدواریم این افراد سهم موثری در زمینه ساخت فیلم در آینده کشور داشته باشند.

