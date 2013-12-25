فراخوان چهارمین جشنواره شهر و رسانه خوزستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور ترویج آموزشهای شهروندی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر برگزار می شود که کلیه روزنامه نگاران، خبرنگاران، سردبیران نشریات استانی، خبرگزاری ها و صدا و سیما می توانند آثار تولیدی خود را به این جشنواره ارسال کنند.

علاقه مندان می توانند آثار خود را با موضوعات مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، شهروندان، پاکیزگی شهر و مدیریت و تفکیک پسماندها، نوسازی بافت فرسوده، پرداخت عوارض و اداره شهر و شهروندان و آسیبهای اجتماعی به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

همچنین در زمینه فعالیت های شهری آثاری با موضوعات حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، شهرسازی و زیبا سازی، پارکها و فضای سبز و فعالیتهای عمرانی در شهر مورد پذیرش هستند.

آثار ارسالی باید در فاصله زمانی اول آذرماه 1391 تا 30 آذر 1392 در یکی از نشریات محلی، سراسری، خبرگزاری ها و همچنین پایگاههای خبری ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درج شده باشند و لازم به تذکر است که آثار چاپ شده در بولتن های داخلی و نشریات دانشجویی قابل قبول نخواهند بود.

مهلت ارسال آثار از 3 دی ماه 1392 تا 18 همین ماه است که پس از اعلام نتایج داوری در اسفند ماه 92 به نفرات اول هر بخش تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی و به نفرات دوم و سوم لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره در اهواز – امانیه ، خیابان دز شرقی، نبش خیابان عارف، روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 3337116 و 3336426 تماس بگیرند.