96 سوادآموز مازندرانی به مدارج بالای علمی دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت بقايي پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبريك هفته سوادآموزي اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در سال گذشته 25 هزار نفر در مازندران باسواد شدند.



وي با اعلام اين كه در حال حاضر 50 هزار بي‌سواد در مازندران داريم خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه اين افراد بايد تا پايان برنامه پنجم كشور باسواد شوند.



معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش مازندران با اشاره اينكه آمار دقيقي از محل سكونت افراد بي‌سواد در مازندران نداريم بيان داشت: به خاطر عدم اطلاع كافي از محل زندگي اين افراد براي جذب در كلاس‌هاي نهضت سواد‌آموزي با مشكل مواجه هستيم.



اين مسئول برنامه ابلاغي اين سازمان در سال جاري را برگزاري كلاس براي 17 هزار نفر اعلام كرد و گفت: تاكنون چهار هزار نفر زيرپوشش قرار گرفتند.



وي با اشاره به جايگاه برتر مازندران به عنوان باسواد ترين استان در كشور بيان داشت: شهرهاي سوادكوه، گلوگاه و رامسر در مازندران نيز باسوادترين افراد استان هستند.



بقايي گروه سني بي‌سوادان مازندران را 30 تا 49 سال اعلام كرد و گفت: براي تشويق افراد براي سواد‌آموزي بخشي از سرانه سوادآموزي افراد را در اختيار داوطلبان سوادآموز قرار مي‌دهيم.



معاون سوادآموزي آموزش و پرورش مازندران سرانه سوادآموزي هر فرد در مازندران را 530 هزار تومان در دوره سوادآموزي اعلام كرد و گفت: سرانه دوره تحكيم 600 هزار تومان و 720 هزار تومان سرانه نيز براي دوره انتقال در نظر گرفته شد.



اين مسئول با اعلام اينكه خدمات نهضت سوادآموزي به افراد 10 تا 49 سال تعلق مي‌گيرد بيان داشت: در حال حاضر سوادآموز با سن پايين در مازندران نداريم.



معاون سواد آموزي آموزش و پرورش مازندران به ساماندهي آموزشياران نهضت سوادآموزي در مازندران اشاره كرد و گفت: همه آموزشياران عرصه سوادآموزي مازندران تا سال 91 استخدام شدند و هيچ آموزشيار بلاتكليفي در استان وجود ندارد.



بقايي با بيان اين كه 21 دستگاه دولتي در راستاي جذب سواد آموز و تشكيل دوره هاي سوادموزي با اين معاونت همكاري دارند اضافه كرد: 960 نفر از آموزشياران تا بهمن 91 جذب سازمان شدند.