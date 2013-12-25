کنترل آفات، جایگزین ریشه کنی شده است

اسماعیل متکی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: در مرحله اول اجازه نمی دهیم که آفت داخل مزارع بیاید اما اگرهم وجود داشت سریع آن ها را از بین می بریم.

وی خاطر نشان کرد: طبق آمارجهانی منتشر شده 30 درصد محصولات کشاورزی توسط آفات، بیماری ها و علف های هرز خسارت می بینند.

متکی ادامه داد: یکی دیگر از کارهایی که بر عهده ما است، پیش آگاهی و اجرای مدیریت تلفیقی بیماری ها است.

وی ادامه داد: در طول سال سازمان حفظ نباتات اعتباری برای ما در نظر می گیرد که به ما این فرصت را می دهد با کلینیک های گیاه پزشکی قرارداد بسته و از مزارع و باغات بازدید کنیم و به کشاورز آگاهی و توصیه های لازم را جهت استفاده از روش های مقابله با آفت دهیم.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: فرم استفاده ما از سم در ایران خوب نیست. هنگام سم پاشی حتما باید یک سری مسایل را رعایت کنیم تا مشکلات کمتر شود.

متکی تصریح کرد: کاری که سازمان حفظ نباتات انجام می دهد این است که استفاده از سموم پر خطر پایین تر بیاید در همین راستا سعی داریم سمومی که خیلی خطرناک بوده را حذف کنیم. 65 درصد سمومی که استفاده می کنیم کم خطر هستند.

وی تاکید کرد: 27 درصد سموم مورد استفاده ما با خطر متوسط هستند و بقیه پرخطرند و هدف ما این است که همان مقدار هم کمتر شود.

وی ادامه داد: همیشه مبارزه بیولوژیک را برای مصرف کمتر سم به کشاورزان توصیه می کنیم و در سال حدود 34 هزار هکتار مبارزه بیولوژیکی برای محصولات اساسی مثل شالی، گوجه فرنگی، پنبه، ذرت و سویا انجام می شود.

وی افزود: تمام این کارها برای این است که میزان مصرف سم پایین آورده شود، ما در سال 83 در حدود 2 هزارو هشتصد و 67تن از سم استفاده می کردیم که در حال حاضر این مقدار به 1600تن کاهش یافته است.

متکی بیان کرد: با توجه به این که همه آفات را نمی شود به صورت بیولوژیکی از بین برد موفقیت خوبی است.



