صدور مجوز واردات ذرت نتیجه سوء مدیریت ها است/ کاهش درآمد و تولید پیامد طبیعی واردات بی رویه

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واردات بی رویه ذرت در فصل برداشت این محصول اظهار کرد: در این قضیه سازمان صنعت، معدن و تجارت همواره عامل اصلی ضرر به کشاورزان بوده است.



وی با بیان این که صدور مجوز واردات بی رویه عملی ناشایست و در چارچوب ضربه زدن به سیاست های کلی کشور و نظام است، افزود: این کج سلیقگی ها و سوء مدیریت ها کمر کشاورزی خوزستان را خواهد شکست.



رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور تصریح کرد: متاسفانه در بحث برنج هم همین مسئله وجود داشته است و این مسئله به سازمان صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی رسمی واردات برمی گردد.



اسدی اضافه کرد: تنها کاری که در این خصوص می توانیم انجام دهیم هشدار دادن به سازمان های اجرایی و مسئول است که این سوء مدیریت ها تبعات اجتماعی خواهد داشت.



رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی خوزستان عنوان کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند منجر به کاهش درآمد و تولید و فروش محصولات کشاورزی خواهد شد و تبعات اجتماعی نظیر بیکاری کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.



به گزارش خبرنگار مهر صدور مجوز واردات ذرت دانه ای به کشور در حالی صورت می گیرد که خوزستان با تولید 35 درصد ذرت کشور یکی از استانهای برتر کشور در این زمینه است که با توجه به این حقیقت واردات ناگهانی این محصول نتیجه ای جز دل سردی و یاس کشاورزان را در پی ندارد.