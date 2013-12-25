مقاوم سازی ساختمان در مازندران دچار مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست یادمان زلزله بم که با حضور 10 سازمان دولتی در سالن هلال احمر استان برگزار شد، گفت: استان مازندران بر روی دو گسل زلزله خیز البرز و خزر قرار دارد به همین منظور باید همیشه حوادث قابل پیش بینی را در نظر داشته و آماده مقابله با آن باشیم.

وی افزود: از سال 90 تاکنون 190 زلزله در استان ثبت شده که از این تعداد بیشترین زلزله مربوط به مرکز استان است.

واحدی با اشاره به زلزله خیز بودن استان تاکید کرد همه ما باید آمادگی کامل برای مدیریت بحران استان داشته باشیم.

جواد واحدی افزود: تمامی اعضای ستاد بحران استان با ایجاد فضای مناسب بر مشکلات فائق آمدندو می طلبد در بحث زلزله که قابل پیش گیری و پیش بینی است از تجربیات و اطلاعات مربوط به زلزله بم استفاده شود.

وی با تاکید بر بومی سازی زلزله در کشورگفت: برگزاری این گونه همایشها می تواند فضا و راهکاری را ایجاد کند تا از آن درسطح مدیریت بحران استفاده شود .

وی گفت: تمام کسانی که در کمسیون ماده 100 عضو هستند باید تدابیری انجام دهند که مقاوم سازی قانونی اجرا گردد.

وی در پایان تاکید کرد :امیدوارم از این همایش و نمایشگاهی که در کنار آن برگزار گردیده استفاده لازم برده شود.