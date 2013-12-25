جامعه پزشکی با خواسته فیزیوتراپها مخالفت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ابراهیمی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بینالمللی فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اظهارداشت: دکترای حرفهای فیزیوتراپی (DPT) یکی از مسائلی است که انجمن فیزیوتراپی آن را دنبال میکند.
وی گفت: ما ادعا نکردیم که میخواهیم پزشک شویم چرا که در رشته خود آنقدر عمیق و هنرمند هستیم که میتوانیم بهترین کارها را در رشته خود برای مردم ارائه دهیم.
ابراهیمی ادامه داد: متأسفانه جامعه پزشکی به طور اعم و تعدادی به طور اخص حتی با دانستن خدمات و آگاهی فیزیوتراپیها، با خواسته ما مخالفت میکنند.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: یکشنبه در شورای معین بودیم تا برای DPT تصمیم دیگری تعقیب کنیم اما دانشجو گرفتهاند بدون آنکه برنامه مدون تدوین شده باشد.
وی به جلسه 22 اردیبهشت 88 اشاره داشت و گفت: در آن تاریخ ضرورت دکترای فیزیوتراپی را مصوب کردند اما تاکنون این برنامه اجرا نشده است.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران گفت: ما در DPT به دنبال ارتقای علمی و دانش فنی همکاران هستیم اما مطمئنیم که مقام محترم وزارت با دید بسیار روشن و آگاهی که دارد انشاالله با ما مساعدت میکند.
وی به واحدهای درسی آماده شده برای DPT اشاره داشت و گفت: DPT در سطح یک پزشک عمومی است و پزشک عمومی در برنامه درسی خود 210 واحد دارد و ما 209 واحد را آماده کردهایم.
ابراهیمی گفت: تک تک همکاران ما در نظام سلامت نشان دادهاند که از بهترینها هستند و انجمن ما هم از بهترینهاست و برد علمی ما نیز نیروهای بزرگی دارد و ما با وجود این همکاران مشکلات علمی نداریم و در منطقه سر هستیم اما کسی که باید حق را به ما بدهد، نمیدهد.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اظهار امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید، تعرفهها به روز شود و حق طبیعی و واقعی به فیزیوتراپیستها داده شود و مشکلات چندین ساله و بیماری مزمن این رشته بهبود یابد.
وی از جلسه آتی شورای عالی اظهار نگرانی کرد و افزود: در اولین شورای عالی که با وزیر داشتیم من گله کردم که هیچ جا ما دیده نشدیم و در هیچ شورایی فییوتراپها نیستند، نه در شورای عالی، نه در شورای معین و نه در شورای گسترش و سیاستگذاری وزارت بهداشت.
دبیر بورد فیزیوتراپی وزارت بهداشت ادامه داد: بیش از 50 درصد جامعه پزشکی، غیر پزشک هستند اما کسانی که در این شوراها میخواهند راجع به رشتههای غیر پزشکی تصمیم بگیرند آدمهای پزشک هستند و دندانپزشکان و داروسازان نیز حضور دارند اما از رشتههای توانبخشی و فیزیوتراپی کسی حضور ندارد.
رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: من نگران هستم در مورد تصمیمی که قرار است در مورد ما بگیرند و نگرانم که آیا تصمیمی که میگیرند میتواند مشکل و دغدغه ما را مرتفع سازد چرا که ترکیب شورای عالی به نفع فیزیوتراپها نیست مگر اینکه وزیر بایستد.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به همکاران خود اشاره داشت و گفت: هرکسی میتواند حرکت کند و ما مسئول سیاستگذاری رشته خود برای آینده هستیم، ما باید برنامهریزی کنیم و نباید شرایط موجود را حفظ کنیم.
وی به هجمه رشتههای دیگر بر فیزیوتراپی اشاره داشت و انتقاد کرد: نمیدانم فیزیوتراپی چه عسلی است که هر زنبوری به آن مک میزند، از تربیت بدنی، توانبخشی، پزشکان عمومی و غیره . ما در چند جبهه میتوانیم بجنگیم و از حق و حقوق خود دفاع کنیم.
دبیر بورد فیزیوتراپی وزارت بهداشت به رشته جدید توانبخشی و فیزیوتراپی ورزش در دانشگاه علمی کاربردی قم اشاره کرد و گفت: به ما اجازه نمیدهند دکتری حرفهای راه بیندازیم اما رشتههای دیگر در دانشگاههای دیگر برپا میکنند که ما به وزارت بهداشت شکایت کردهایم.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد: ما هیچی نداریم، حداقل فیزیوتراپها با هم همکاری داشته باشند تا بتوانند به مردم درست خدمت کنند تا مردم شاکی ما نباشند و بیمه سلامت هم حقوق فیزیوتراپها را درست و کافی پرداخت کند.
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