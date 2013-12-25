تشکیل 25 کمیته دهه فجر در مازندران/ دستاوردهای انقلاب به جهانیان عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر در سالن شماره 2 استانداری مازندران با بیان اینکه برای آسیب شناسی و ساختار تنظیم صحیح شورای نخبگان در اتاق فکر برای بررسی مراسم های مطلوب تشکیل داده شد.

وی با اعلام اینکه حضور شورای همانگی تبلیغات در جلسات بصورت مرتب و منظم نیست، اظهارداشت: در کمیته ارزیابی و نظارت یکی از محورها حضور میران کل در برنامه ریزی و برگزاری مراسم هاست.

این مسئول ، اجرای عدالت خواهی و محرومیت زدایی زیر سایه پیامبر(ص) و قران و نقش جوانان و شکوفایی علمی را مطرح کرد.

همچنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه سالهای زیادی برنامه های بسیاری در خصوص دهه فجر انجام شده، گفت: با تمام این تفاسیر فجر یاوران استان چقدر در این خصوص به آگاهی رسیدند.

مریم جمشیدی با بیان اینکه امروزاقدامات خوبی در زمینه اشاعه و روشنگری در این راستا انجام شده است، اظهارداشت: متاسفانه نسل امروز شناخت زیربنایی و آگاهی آنها در این زمینه بسیار پایین است.

وی بیان کرد: تا این شناخت بطور زیر بنایی در نسل امروز حاصل نشود نمی توان شاهد اتفاقات واقعی بود.

وی با بیان اینکه مسئولین سرفصل و سر لوحه خود را به ارائه آگاهی ها اختصاص دهید، اذعان داشت: نسل جوان جامعه به این آگاهی ها نیازمند هستند.

این مسئول استانی با اشاره به فرموده امام علی (ع) که باید فرزندان خود را با زبان زمان آموزش دهید، افزود: خانواده ها و مسئولین نظام باید با زبان زمان و آنچه که جوانان را خیلی شیک مثل وسایل ارتباطات جمعی و مجازی تهدید می کند به نوعی در اینها ورود پیدا کنید.

جمشیدی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بیشترین نقش را در ارائه آگاهی دارد، اذعان داشت: فاصله ای که به عناوین مختلف نهادهای رقیب بین مسئولین و نسل جوان ایجاد می کنند برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: نفوذ به اینترنت، مسابقات وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی که جدی فعالیت می کنند بیشتر از برگزاری همایش ها تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: مسئولین همانند مداد نقاشی هستند، شاید با هم اختلاف سلیقه و اختلاف نظر داشته باشند اما روزی برای کامل کردن نقاشی به حضور هم نیاز داریم.

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه ابعاد فرهنگی مهمترین بعد فعالیت هاست، گفت: تلاش های مختلفی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی شد و در دهه فجر باید به این ابعاد و این نهضت توجه بیشتری شود.

ربیع فلاح جلودار با اشاره به اینکه در سالهای گذشته فعالیت های خوبی در قبل و بعد انقلاب و 8 سال دفاع مقدس انجام شد، اظهار داشت: خروجی برگزاری این مراسمات باید حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس و انتقال این میراث به نسلهای آینده باشد.

وی با اعلام اینکه با توجه به وجود مشکلات در سطح جهانی و داخلی، افزود: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوریست که بر خلاف کشورهای دیگر در مقابل مشکلات استقلال واقعی و خود تصمیم گیرنده است.

مقام ارشد استان با بیان اینکه شورای تبلیغات باید گروهی را برای بررسی مسائل و همچنین مشکلات پیش رو تشکیل دهد، گفت: باید نوآوری و تحلیل درست برای جایگاه شورای تبلیغات در برگزاری مراسم دهه فجر ارائه شود.

فلاح جلودار بیان کرد: باید یک تبادل نظر و همفکری برای تشکیل کمیته ها تشکیل شود و با رویکرد فکری باید دستگاههای اجرایی را در بحث دهه فجر توجیه کند.

وی با بیان اینکه بنده به ستاد اجرای دهه فجر نمره خوبی نمی دهم، افزود: با توجه به اینکه مازندران یک استان علویون و ولایت مدار و سرآمد همه استان های کشور است که باید در مناسبت های مختلف بوبژه فرهنگی خود را نشان دهد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در بحث حضور مردم، رزمندگان و آحاد جامعه که در انقلاب با از خود گذشتگی جان خود را فدا کردند یا این توانایی را نداریم که اینها را جمع آوری و به بقیه نشان دهیم.

فلاح با تاکید بر اینکه باید مدیران کل دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه های دهه فجر حضور پررنگ داشته باشند، اظهارداشت: در اجرای این برنامه، دستاوردهای انقلاب در دهه فجر به اطلاع مردم برسانند و مردم را خوشحال کنند.

دستاوردهای انقلاب به جهانیان عرضه شود

وی با اشاره به اینکه انقلاب توسط مردم شکل گرفت، اذعان داشت: بنظر بنده کمیته های فنی و تخصصی است و باید دستاوردهای انقلاب جدی گرفته شود و به جهانیان عرضه شود.

وی با بیان اینکه کمیته ها در اولین فرصت برنامه های خود را بصورت جزوه مکتوب ارائه دهند، تصریح کرد: با ارائه این جزوه و بررسی آن و با وجود مسائل و مشکلات به رفع آن پرداخته شود.

این مسئول بیان کرد: نقش مردم باید در برگزاری برنامه های دهه فجر و برنامه های اینچنینی تعریف کنید و آنها را مشارکت در تصمیم گیری و انجام اقدامات باشند.

فلاح بحث حضور هنرمندان و بانوان در اجرای برنامه ها مهم شمرد و با بیان اینکه در ارتباط با خانواده شهدا هر اقدامی انجام شود اندک است، اظهارداشت: باید وظیفه شخصی و اعتقادی همه دستگاههای اجرایی باشد.

وی به اجرای برنامه های دهه فجر با شعار ولی فقیه سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تاکید کرد.

فلاح تصریح کرد: با توجه به فضای گسترده، وظیفه سنگین و حساس بودن مردم باید تمام زوایا مد نظر گرفته شود.