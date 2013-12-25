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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۸

در ستاد فجر عنوان شد:

تشکیل 25 کمیته دهه فجر در مازندران/ دستاوردهای انقلاب به جهانیان عرضه شود

تشکیل 25 کمیته دهه فجر در مازندران/ دستاوردهای انقلاب به جهانیان عرضه شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره تشکیل 25 کمیته در ستاد اجرای دهه فجر، گفت: شورای تبلیغات مجمع نمایندگان از دستگاههای اجرایی استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر در سالن شماره 2 استانداری مازندران با بیان اینکه برای آسیب شناسی و ساختار تنظیم صحیح شورای نخبگان در اتاق فکر برای بررسی مراسم های مطلوب تشکیل داده شد.

وی با اعلام اینکه حضور شورای همانگی تبلیغات در جلسات بصورت مرتب و منظم نیست، اظهارداشت: در کمیته ارزیابی و نظارت یکی از محورها حضور میران کل در برنامه ریزی و برگزاری مراسم هاست.

این مسئول ، اجرای عدالت خواهی و محرومیت زدایی زیر سایه پیامبر(ص) و قران و نقش جوانان و شکوفایی علمی را مطرح کرد.

همچنین مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه سالهای زیادی برنامه های بسیاری در خصوص دهه فجر انجام شده، گفت: با تمام این تفاسیر فجر یاوران استان چقدر در این خصوص به آگاهی رسیدند.

مریم جمشیدی با بیان اینکه امروزاقدامات خوبی در زمینه اشاعه و روشنگری در این راستا انجام شده است، اظهارداشت: متاسفانه  نسل امروز شناخت زیربنایی و آگاهی آنها در این زمینه بسیار پایین است.

وی بیان کرد: تا این شناخت بطور زیر بنایی در نسل امروز حاصل نشود نمی توان شاهد اتفاقات واقعی بود.

وی با بیان اینکه مسئولین سرفصل و سر لوحه خود را به ارائه آگاهی ها اختصاص دهید، اذعان داشت: نسل جوان جامعه به این آگاهی ها نیازمند هستند.

این مسئول استانی با اشاره به فرموده امام علی (ع) که باید فرزندان خود را با زبان زمان  آموزش دهید، افزود: خانواده ها و مسئولین نظام باید با زبان زمان و آنچه که جوانان را خیلی شیک مثل  وسایل ارتباطات جمعی و مجازی تهدید می کند به نوعی در اینها ورود پیدا کنید.

جمشیدی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بیشترین نقش را در ارائه آگاهی دارد، اذعان داشت: فاصله ای که به عناوین مختلف نهادهای رقیب بین مسئولین و نسل جوان ایجاد می کنند برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: نفوذ به اینترنت، مسابقات وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی که جدی فعالیت می کنند بیشتر از برگزاری همایش ها تاثیرگذار است.  

وی بیان کرد: مسئولین همانند مداد نقاشی هستند، شاید با هم اختلاف سلیقه و اختلاف نظر داشته باشند اما روزی برای کامل کردن نقاشی به حضور هم نیاز داریم.   

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه ابعاد فرهنگی مهمترین بعد فعالیت هاست، گفت: تلاش های مختلفی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی شد و در دهه فجر باید به این ابعاد و این نهضت توجه بیشتری شود.

ربیع فلاح جلودار با اشاره به اینکه در سالهای گذشته فعالیت های خوبی در قبل و بعد انقلاب و 8 سال دفاع مقدس انجام شد، اظهار داشت: خروجی برگزاری این مراسمات باید حفظ دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس و انتقال این میراث به نسلهای آینده باشد.

وی با اعلام اینکه با توجه به وجود مشکلات در سطح جهانی و داخلی، افزود: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوریست که بر خلاف کشورهای دیگر در مقابل مشکلات استقلال واقعی  و خود تصمیم گیرنده است.

مقام ارشد استان با بیان اینکه شورای تبلیغات باید گروهی را برای بررسی مسائل و همچنین مشکلات پیش رو تشکیل دهد، گفت: باید نوآوری و تحلیل درست برای جایگاه شورای تبلیغات در برگزاری مراسم دهه فجر ارائه شود.

فلاح جلودار بیان کرد: باید یک تبادل نظر و همفکری برای تشکیل کمیته ها تشکیل شود و با رویکرد فکری باید دستگاههای اجرایی را در بحث دهه فجر توجیه کند.

وی با بیان اینکه بنده به ستاد اجرای دهه فجر نمره خوبی نمی دهم، افزود: با توجه به اینکه مازندران یک استان علویون و ولایت مدار و سرآمد همه استان های کشور است که باید در مناسبت های مختلف بوبژه فرهنگی خود را نشان دهد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در بحث حضور مردم، رزمندگان و آحاد جامعه که در انقلاب با از خود گذشتگی جان خود را فدا کردند یا این توانایی را نداریم که اینها را جمع آوری و به بقیه نشان دهیم.

فلاح با تاکید بر اینکه باید مدیران کل دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه های دهه فجر حضور پررنگ داشته باشند، اظهارداشت: در اجرای این برنامه، دستاوردهای انقلاب در دهه فجر به اطلاع مردم برسانند و مردم را خوشحال کنند.

دستاوردهای انقلاب به جهانیان عرضه شود

وی با اشاره به اینکه انقلاب توسط مردم شکل گرفت، اذعان داشت: بنظر بنده کمیته های فنی و تخصصی است و باید دستاوردهای انقلاب جدی گرفته شود و به جهانیان عرضه شود.

وی با بیان اینکه کمیته ها در اولین فرصت برنامه های خود را بصورت جزوه مکتوب ارائه دهند، تصریح کرد: با ارائه این جزوه و بررسی آن و با وجود مسائل و مشکلات به رفع آن پرداخته شود.

این مسئول بیان کرد: نقش مردم باید در برگزاری برنامه های دهه فجر و برنامه های اینچنینی تعریف کنید و آنها را مشارکت در تصمیم گیری و انجام اقدامات باشند.

فلاح بحث حضور هنرمندان و بانوان در اجرای برنامه ها مهم شمرد و با بیان اینکه در ارتباط با خانواده شهدا هر اقدامی انجام شود اندک است، اظهارداشت: باید وظیفه شخصی و اعتقادی همه دستگاههای اجرایی باشد.

وی  به اجرای برنامه های دهه فجر با شعار ولی فقیه سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تاکید کرد.

فلاح تصریح کرد: با توجه به فضای گسترده،  وظیفه سنگین و حساس بودن مردم باید تمام زوایا مد نظر گرفته شود.

کد مطلب 2202291

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