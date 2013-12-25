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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲

پورحسین:

اسناد هویتی 100 نفر از مفاخر خراسان جنوبی تهیه شد

اسناد هویتی 100 نفر از مفاخر خراسان جنوبی تهیه شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از تهیه و رونمایی 100 نفر از مفاخر، مشاهیر و افراد برجسته در گنجینه اسناد هویتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورحسین پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از سندسجلی پروفسور معتمدنژاد، از وجود گنجینه اسناد هویتی ثبت احوال در استان خبر داد و اظهارداشت: سند سجلی پروفسور معتمدنژاد هفتمین سند سجلی تهیه شده مفاخر استان است.

وی اضافه کرد: تاکنون اسناد هویتی 100 نفر از مفاخر، مشاهیر، بزرگان، سرداران شهید، و افراد شاخص و برجسته استان در این گنجینه تهیه و رونمایی شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گنجینه اسناد هویتی ثبت احوال را مجموعه ای غنی با رسالتی بزرگ دانست و عنوان کرد: این گنجینه حاوی اسناد علما، مراجع، شهدا، بزرگان، مشاهیر، مفاخر و شخصیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،  ورزشی و... است.

وی اضافه کرد: همچنین در این گنجینه اسناد کثیرالازدواج ها، کثیرالولادها، نخستین اسناد ازدواج، طلاق و شناسنامه ها و مهرهای قدیمی، ورقه های هویت و استشهاد محلی و ادوات و فرمهای تاریخی و قدیمی تهیه شده است.

پورحسین با بیان اینکه سالانه یک یا دو سند سجلی در استان رونمایی می شود، افزود: سال گذشته سند سجلی پروفسور گنجی و آیت الله فردوسی پور در استان تهیه و رونمایی شده است.

وی با بیان اینکه حساس ترین وقایع حیاتی توسط ثبت احوال انجام می شود، تصریح کرد: براساس قانون ثبت ولادت تا 15 روز و وفات تا 10 روز انجام می شود.

پورحسین صدور شناسنامه های مکانیزه را از فعالیت های برجسته ثبت احوال برای ارائه خدمات مطلوبتر به مردم عنوان کرد و بیان داشت: این شناسنامه ها به گونه ای طراحی شده که از بالاترین ضریب امنیت برخوردار بوده و امکان جعل آن به صفر می رسد.

وی همچنین به صدور کارت هوشمند به عنوان خدمتی دیگر برای ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: در مرحله آغارین اجرای این طرح تاکنون 36 کارت هوشمند ملی در استان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا پایگاه جمع آوری اطلاعات در مرکز استان راه اندازی شده و در شهرستانها نیز راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 2202292

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