مسئولان باید فقر و بیکاری در جامعه را از بین ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از پاسداران که در دفتر این مرجع تقلید انجام شد، با گرامیداشت دهه پایانی ماه صفر و ایام سوگواری و حزن اهل بیت(ع) بیان کرد: انسان در هر طبقه و قشری گاهی در زندگی خود دارای یک سلسله افکاری است و گاهی در اندیشه خود به این فکر می‌کند که چگونه در عالم ماده باید زندگی خود را سپری کند.

وی گفت: هر فرد در زندگی خود دارای وظایفی است که این وظایف حتی شامل حیوانات نیز می‌شود و انسان نیز باید در برابر روزی که خدا برای او تأمین کرده است به تکالیفی که برای وی مشخص شده عمل کند.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: لقمان، روزی خداوند برای انسان را شامل روزی که در نطفه قرار داده شده، روزی که در رحم مادر و روزی که پس از به دنیا آمدن فرزند از سوی خداوند قرارداده شده است، می‌داند.

وی گفت: انسان باید به جای اینکه نگران روزی خود باشد نگران تکالیفی باشد که خداوند برای وی تعیین کرده و او انجام نداده است.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: در روایات آمده است که زمانی که امام زمان(عج) ظهور کنند همه مردم اهل حساب شده و هیچ فقیری پیدا نمی‌شود.

وی گفت: الان متاسفانه در جامعه ما فقیر و بیکار بسیار زیاد است و مسئولان باید شرایط کار را برای آنها فراهم سازند.

نظام ایران اسلامی بر پایه همدلی و همکاری بنا نهاده شده است

این مرجع تقلید بیان کرد: باید با خدا در اطاعت امرش خوب قرارداد بست زیرا اگر اطاعت خدا انجام پذیرد دیگر در مسیری خوب و مناسب قرار خواهیم گرفت.

وی گفت: در کشور جمهوری اسلامی یکی از نعمت‌ها این است که مردم از هم پاشیده نیستند زیرا اسلام می‌گوید مردم باید پشتیبان و همراه یکدیگر باشند در حالی که در کشورهای اروپایی این گونه نیست.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: تعاون و همکاری از دستاوردهای اسلام است و نظام ما نظام تعاون و همکاری و همدلی است و باید ملت ایران با همیاری و همکاری یکدیگر از نفوذ دشمن در کشور جلوگیری کنند.