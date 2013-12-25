۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

خضری خبر داد؛

ماهانه 3500 کیلوگرم پسماند عفونی در سردشت بی خطرسازی می شود

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست سردشت گفت: ماهانه به طور متوسط 3200 تا 3500 کیلوگرم پسماند عفونی در این شهرستان بی خطر سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خضری ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند دفع پسماندهای عفونی در این شهرستان افزود: بيمارستان این شهرستان داراي واحد مجزايي به منظور بي خطر سازي پسماندهاي عفوني بوده كه اين بخش از بيمارستان شامل اتاقهاي بي خطر سازي،ايزوله و نگه داري پسماندهاي عفوني است.

وی ادامه داد: کليه پسماندهاي عفوني شهرستان سردشت شامل بيمارستان امام (ره) و حدود 11 مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي به اين محل انتقال يافته و توسط يكدستگاه  هيدرو اتوكلاو بصورت كاملا بهداشتي بي خطر مي شوند.

خضری افزود: پسماندهای عفونی پس از بي خطر سازي و اطمينان از عدم هرگونه عفونتي به سايت اين شهرستان منتقل مي شوند وعلاوه بر پايش هاي دوره اي اداره محيط زيست شهرستان آزمايشگاه معتمد نيز بر فعاليتهاي اين بخش نظارت داشته و بطور دوره اي نسبت به انجام تست هاي ميكرو بيولوژي اقدام می شود.

رئیس اداره محیط زیست سردشت در ادامه در خصموص پسماندهای روستایی نیز یاد آور شد: يكي از مشكلات اصلي در مسير حل معضل پسماند روستايي شهرستان سردشت نبود اعتبارات و پشتيباني مالي است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها سه دستگاه خودروي جمع آوري زباله روستايي جذب شده است اظهارداشت: یک دستگاه در امر جمع آوري زباله فعال است و هنوز دو دستگاه ديگر به دليل پاره اي از مشكلات وارد گردونه جمع آوري پسماند هاي روستايي نشده است.

