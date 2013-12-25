به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کتابخانه تخصصی اهل بیت علیهمالسلام گفت: در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش قرآنهای منسوب به امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، گزیدهای از منابع ارزشمند چاپ سنگی و بیش از هفت هزار عنوان منبع چاپی، الکترونیکی و نرمافزار از دانشمندان و نویسندگان بزرگ جهان اسلام، در ارتباط با زندگانی، سیره، فضایل، مناقب، معارف، معجزات، احادیث و... حضرت رسول اکرم(ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.
حسن محکی بیان کرد: در این نمایشگاه، همچنین تصاویر تعدادی از دستنویسهای نفیس کهن با موضوع امام رضا(ع)، همچون رساله ذهبیه (طبالرّضا)، رساله مختصری در احوالات حضرت رضا(ع)، شرح حدیث رضوی، تحفةالرضا(ع)و هدایةالرضویه به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود: این نمایشگاه از نهم تا سیزدهم دیماه سال جاری در کتابخانه تخصصی و شبانهروزی اهلبیت(ع)، واقع در حرم مطهّر رضوی، بست شیخ بهایی، دایر است.
محکی تصریح کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار دستنویس کهن (نسخه خطی)، چهار هزار کتاب چاپ سنگی، 70 هزار نسخه کتاب چاپی، 500 هزار نسخه کتاب الکترونیکی، 700 لوح فشرده و 65 عنوان نشریه تخصصی درباره زندگانی، سیره، فضایل، کرامات، مناقب و معارف نورانی ائمه اطهار علیهمالسلام در این کتابخانه نگهداری میشود که مورد استفاده پژوهشگران و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهمالسلام قرار دارد.
گفتنی است که کتابخانه تخصصی اهل بیت علیهمالسلام آستان قدس رضوی، با حدود 600 هزار منبع اطلاعاتی، شامل دستنویسهای کهن، کتابهای چاپ سنگی، چاپی و الکترونیکی، نشریههای تخصصی و نرمافزار درباره زندگانی و سیره ائمه اطهار علیهمالسلام، غنیترین کتابخانه تخصصی اهل بیت علیهمالسلام در جهان اسلام است که به صورت شبانهروزی به بیش از شانزده هزار نفر عضو این کتابخانه از حوزه و دانشگاه، و زائران و مجاوران حضرت رضا علیهالسلام، خدمات ارائه میکند
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