امیدوارم نماینده شایسته گرگان در تیم ملی بسکتبال جوانان باشم

کامیار صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال جوانان از 5 دی آغاز می‌شود. این برای اولین بار است که به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شده ام اما در اردوی های تیم ملی نوجوانان هم حضورداشته ام.

وی ادامه داد: تیم ملی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در پیش دارد. این اردو 5 روزه است و در سالن بسکتبال آزادی تشکیل می شود.

بازیکن تیم شهرداری گرگان افزود: در این مرحله از اردو 17 بازیکن به تیم ملی دعوت شده اند. تمرینات این مرحله از اردو زیر نظر مربیان تیم ملی آقایان صفا علی کمالیان، محمدرضا اسلامی، محسن مظفری و مهدی حسن‌زاده پیگیری می شود.

وی که سال گذشته در تیم دسته دومی بهشت هیرکان بازی می کرد ادامه داد: در این فصل در بیشتر بازی های شهرداری گرگان 10 تا 15 دقیقه بازی کرده ام.

صادق زاده افزود: آقای کبیر به من لطف کردند که با این شرایط به بازیکن جوانی مثل من اعتماد کردند. بازی و تمرین در کنار بزرگان بسکتبال و مسابقه رو در روی آن ها به بهتر شدن بسکتبال من کمک خواهد کرد.

بازیکن تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: شهرداری گرگان امسال تیم خوبی دارد اما در نیم فصل اول کمی ناهماهنگ بودیم اما در حال حاضر شرایط بهتر شده است. امیدوارم در نیم فصل دوم بازی های تماشاگر پسندتر با کسب نتایج بهتری را ارایه دهیم.



