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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

طیبی:

قطع همکاری تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بازیکن نیجره ایی/ به دنبال جذب بازیکن در پست 1 و 2 هستیم

قطع همکاری تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بازیکن نیجره ایی/ به دنبال جذب بازیکن در پست 1 و 2 هستیم

گرگان- خبرگزاری مهر: سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان با خبر جدایی بازیکن نیجریه ای این تیم گفت: در حال رایزنی هستیم تا یک بازیکن خارجی در پست های 1 و 2 به خدمت بگیریم.

حسن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرارداد مشروطی با بازیکن نیجریه ایی خود داشتیم که آن را فسخ کردیم.

وی خاطر نشان کرد: با دیدن بازی او و رضایت از بازیکن پست 5 ایرانی خود، قرار خود با فریل آور نیجره ایی را لغو کردیم این بازیکن هم به دلیل این که بیشتر تمایل داشت در تیمی بازی کند که به آن بازی داده شود راضی به جدایی شد.

طیبی سرپرست بسکتبال شهرداری گرگان در این مورد توضیح داد: از آن جایی که نمی توان دو بازیکن خارجی را در کنار هم بازی داد تصمیم به این تغییر گرفتیم.

وی گفت: در حال حاضر تمام هدفمان این است که جزو هشت تیم قرار بگیریم و به بازی های پلی آف برسیم.
 

کد مطلب 2202314

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