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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

حجت الاسلام فاطمي:

سه هزار نرم افزار چند رسانه‌اي جنگ نرم در مدارس خراسان رضوی توزيع مي‌شود

سه هزار نرم افزار چند رسانه‌اي جنگ نرم در مدارس خراسان رضوی توزيع مي‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگي تبليغات اسلامي خراسان رضوي از توزيع سه هزار نرم افزار چند رسانه‌اي جنگ نرم در سطح مدارس استان خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلي فاطمي با اشاره به برگزاري 750 گفتمان ديني در سطح مدارس خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:‌ به همين منظور نرم افزارهايي جهت ارتقاء سطح علمي و اطلاعات عمومي دانش آموزان در بين آنان توزيع مي شود.

وي همچنين افزود: اين نرم افزارها در قالب بسته هاي فرهنگي در اختيار دانش آموزان قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه آموزش‌هاي ديني نوجوانان از مسائل مهمي است كه همواره اداره كل تبليغات اسلامي به آن اهتمام دارد افزود:‌ اين نرم افزارها با هدف ارتقاء معرفت ديني و بصيرت افزايي در بين نوجوانان تهيه و توزيع مي شود.

حجت الاسلام فاطمي با اشاره به اينكه اين نرم افزار به معرفي جنگ نرم مي پردازد ادامه داد:‌ ابزار هاي بكار گرفته شده در جنگ نرم از قبيل فيلم، سينما، مد، نماد،رسانه هاي مختلفي است كه دشمن به شيوه ها و شگردهاي گوناگون از آنان در جهت نيل به اهداف خود بهره مي گيرد.

فاطمي افزود: در اين نرم افزار‌ به بررسي راهكارهاي گوناگون جهت مقابله با جنگ نرم  نيز پرداخته شده است.

 

کد مطلب 2202323

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