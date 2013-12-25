اوراق وقفی در کشور توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی ظهر چهار شنبه در همایش وقف و رسانه، گفت: وقف و مشارکت در امور خیریه از زمانهای دور در کشور ما رواج داشته و خوشبختانه تا به امروز نیز شاهد حضور چشمگیر مردم در اینگونه فعالیت های خیر هستیم.

وی تصریح کرد: توزیع اوراق وقفی به دلیل مشارکت همگان در کارهای خیر بنا بر توانایی مالی است که هر کس به اندازه خود از این اوراق خریداری می کند.

معاون حقوقی و مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور افزود: با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در سال جاری رقمی حدود 100 میلیارد تومان اوراق وقفی در اختیار مردم کشور قرار داده خواهد شد.

حجت الاسلام حاتمی یادآور شد: هر کس بنا بر توانایی مالی خود از این اوراق خریداری می کنند و زمانیکه این نقدینگی جمع شد در کارهای خیر از آنها استفاده می شود.

وی تصریح کرد: بناها و فعالیت های خیری که با این رقم ها ساخته می شود به نام تمامی خریداران اوراق ثبت می شود و نام این افراد به عنوان خیر برده خواهد شد.

معاون حقوقی و مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور تاکید کرد: این اوراق طی چند ماه باقیمانده از سال جاری به فروش خواهد رسید و امیدواریم برای سال آینده نیز این رقم با هماهنگی بانک مرکزی افزایش یابد.

حجت الاسلام حاتمی در خصوص موقوفات جدید در کشور نیز، گفت: کار های خیر همچنان در کشور ما به طور فعال انجام می شود و در سال جاری نیز تاکنون یک هزار و 800 وقف جدید به ثبت رسیده است.