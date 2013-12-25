15 موتورسیکلت در حیاط خانه آتش گرفت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 23 و 35 دقیقه سه شنبه آتش سوزی در یک منزل مسکونی در خیابان مدنی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان سه ایستگاه راهی محل حادثه شدند.

وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد که در حیاط این ساختمان 15 دستگاه موتورسیکلت قرار داشت که کاملا شعله‌ور شده بود. شعله‌های آتش به مقادیری از ضایعات که در حیاط انباشت شده بود نیز سرایت کرده و داد ساختمان را فرا گرفته بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: مرد 52 ساله ای در طبقه چهارم این ساختمان گرفتار شده بود که آتش‌نشانان با تقسیم شدن به دو گروه، عملیات خود برای نجات این مرد و اطفای حریق در محل را آغاز کرده و پس از مدتی مرد محبوس را به محل امن منتقل کردند.

ملکی خاطر نشان کرد: 15 دستگاه موتورسیکلت در این آتش سوزی به طور کامل شعله ور بود که ساعت 1 و 12 دقیقه بامداد چهارشنبه عملیات اطفای حریق پایان یافت.