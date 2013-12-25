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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان قزوین معرفی شد

مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان قزوین معرفی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور، صدرالدین علیپور به عنوان مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور، مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و محیط بانان در استانداری قزوین ضمن تقدیر از علی آقا فرهادی مدیرکل سابق، صدرالدین علی پور به عنوان مدیرکل جدید محیط زیست استان قزوین معرفی شد.

علیپور دانش آموخته دکترای مدیریت محیط زیست است که پیش از این در سمت های معاون آموزشی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهرداری تهران و قائم مقامی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فعالیت کرده است.

علی آقا فرهادی مدیرکل سابق هم پس از 31 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل آمد. 

کد مطلب 2202329

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