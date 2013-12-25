وزیر راه مسئول بررسی انتقال پایتخت شد/ کارگروه « ستاد مدیریت مرز» تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب طرح انتقال پایتخت در مجلس و مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح شده است اظهار کرد: باید مطالعات لازم در این خصوص از سوی دولت صورت بگیرد و قطعا درباره موضوع انتقال پایتخت با کارگروهی که از سوی مجلس تعیین شده است همکاری خواهیم داشت تا به راه حل مناسب برسیم.

وی تصریح کرد: با دستور رئیس جمهور قرار شد آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی متولی انجام مطالعات در خصوص مسئله انتقال پایتخت باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به نظر رئیس جمهور درباره انتقال پایتخت گفت: ایشان اشاره داشتند در این بازه زمانی مطلوب باید مطالعات لازم در خصوص انتقال پایتخت صورت گیرد و البته هزینه های آن نیز برآورد شود لذا به نظر می رسد با تاکید رئیس جمهور در بازه زمانی مناسب این موضوع انجام شود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که درباره انتقال پایتخت صورت گیرد بخشی از هزینه ها تخمین زده خواهد شد و راهبردها و مسائل مالی آن نیز روشن می شود در همین خصوص نوبخت سخنگوی دولت درباره مخالفت نماینده دولت با کلیات طرح انتقال پایتخت گفت: این مخالفت به جهت بار مالی بود که این طرح دارد چرا که نمایندگان نمی توانند طرحی را ارائه کنند بار مالی داشته باشد.

وزیر کشور همچنین از تشکیل کارگروه ستاد مدیریت مرز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در آینده نزدیک خبر داد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای توسعه امنیت و کنترل مرزها گفت: در خصوص مسائل مرزی در سال 93 پیش بینی های خوبی از سوی دولت انجام شده است. اعتبارات مربوط به کنترل مرز در سال 93 معادل اعتبار پیش بینی شده در سال 92 است و امیدواریم با این اعتبارات حفره های باقی مانده در مرزها و مشکلات آنها را بویژه در شرق کشور طی سال آینده شناسایی و مرتفع کنیم.

وی افزود: موضوع بعدی در نظر گرفتن ردیفی برای توسعه بازارچه های مرزی و ردیفی برای توسعه مناطق مرزی بویژه در مرزهای غربی و شرقی است. ضمن اینکه ردیف جدید امسال برای مابه تفاوت سود تسهیلات در مناطق مرزی دیده شده است تا کسانیکه حاضر باشند در این مناطق سرمایه گذاری کنند از این سود برخوردار شوند.

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت مرز گفت: در شورای عالی امنیت ملی به منظور مدیریت یکپارچه مرزهای کشور برای سال آینده در حال برنامه ریزی هستیم تا منابع دستگاه های مسئول به صورت واحد و از این طریق هزینه شوند.

وی ادامه داد: تصمیمات جدیدی هم با سفر اخیر آقای نوبخت به استان سیستان و بلوچستان اتخاذ خواهد شد و به طور طبیعی دولت با نگاه خود به دنبال ایجاد امنیت پایدار در مرزهای کشور است.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره نشست با احزاب کشور و اینکه گفته می شود برخی احزاب اصلاح‌طلب به این نشست دعوت نشده اند، گفت: معاون سیاسی وزیر کشور تاکنون یکی دو نشست مقدماتی با احزاب کشور داشته است و هفته آینده نیز بنده نشستی با احزاب خواهم داشت تا کلید تعامل با آنها در راستای قانونمند کردن و تقویت احزاب دنبال شود این موضوع همان وعده ای است که بنده در برنامه های ارائه شده خود به مجلس به آن اشاره کردم و رئیس جمهور نیز بر آن تاکید دارد.

وی ادامه داد: اینکه گفته می شود احزاب شاخص به نشست وزیر کشور با احزاب دعوت نشده اند، درست نیست. ما بین 48- 50 حزب را به این نشست دعوت کرده ایم که اصلاح طلبان هم در آن حضور دارند.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که برای انتخاب استاندار خراسان رضوی چه اقداماتی انجام شده و چه زمانی به جمع بندی نهایی خواهید رسید؟ گفت: استان خراسان رضوی آخرین استانی است که استاندار آن انتخاب خواهد شد. در شرایط مختلف اسامی متفاوتی مطرح شده است.

وی تاکید کرد: یکی از گزینه های اصلی ما برای استانداری خراسان رضوی، استاندار فعلی این استان است ولی اخیرا نگاه و نظرات متفاوتی در بین نمایندگان بوجود آمده است که در حال تعامل هستیم و امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده پرونده تعیین استانداران را ببندیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که گویا وزارت کشور یکی از نهادهای مسئول در نظرسنجی درباره رابطه با آمریکا است و چه اقداماتی در این خصوص صورت داده اید؟ گفت: این موضوع به وزارت کشور ارتباطی ندارد و ما متولی آن نیستیم.

وی در ارتباط با موضوعات مطرح شده توسط یکی از نمایندگان غرب کشور در خصوص کشته شدن تعدادی از کردها گفت: در منطقه مرزی ترددهای مختلفی انجام می شود و نیروهای انتظامی درگیری‌هایی بویژه در بحث قاچاق کالا دارد بنده معاون امنیتی وزارت کشور را مامور بررسی این موضوع کرده‌ام و حتما احقاق حق خواهد شد.

رحمانی فضلی در خصوص موضوع صدور پروانه خبرنگاری و اینکه دولت فعلی هم ارائه سبد کالای خانوار را منوط به عضویت خبرنگاران در سامانه خبرنگاری مورد تایید دولت قبلی قرار داده است، در حالیکه بسیاری از خبرنگاران عضو این سامانه نیستند، گفت: بنده از آن جهت که خود را یک فرد مطبوعاتی و همکاری شما می دانم باید بگویم در زمان مسئولیت رسانه ای بنده هم برخی دوستان گلایه داشتند که در ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، خبرگزاری ها و سایت ها تعریف مشخصی صورت نگرفته است که بر اساس آن امکانات داده شود.

وی ادامه داد: اگر منظور این است که در قالبی نظام‌دهی و سازماندهی صورت گیرد تا تفاوت یک خبرنگاری که یکسال کار کرده و خبرنگاری که 30 سال سابقه کار دارد مشخص شود، تا امتیازات مختلفی برای آن در نظر بگیریم، به نظر من باید این نظام را بر عهده خود خبرنگاران بگذاریم تا پس از طراحی آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی هایی در خصوص نظرات انجام دهد.