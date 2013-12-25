به گزارش خبرنگار مهر دانش آموزان حادثه شین آباد که از ناحیه صورت و دست و پا در حادثه دلخراش دچار سوختگی شده بودند امروز با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار دیدار با رئیس جمهور شدند.

این دانش آموزان که عمدتا به همراه پدر و مادرشان به تهران آمده اند یکصدا فریاد می زدند ما می خواهیم رئیس جمهور را ببینیم و حق مان را می خواهیم .

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت دانش آموزان شین اباد در حاشیه امروز جلسه دولت اظهار کرد حدود چند هفته قبل بود که نامه ای مبنی بر در نظر گرفتن مبالغی خاص برای ادامه معالجه دانش آموزان حادثه دیده شین آباد به بنده رسید که من هم بلافاصله دستور پرداخت این مبالغ از ردیف های پیش بینی شده را دادم.

وی گفت: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم دانش آموزان شین آباد به تهران آمده اند و وزیر بهداشت در جریان آخرین وضعیت آنها قرار دارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد که به هیچ وجه دولت در معالجه این دانش آموزان کوتاهی نخواهد کرد.



