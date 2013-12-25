  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

شاکری در گفتگو با مهر:

شاخص آلودگی هوای تبریز از 165 به 180 افزایش یافت

شاخص آلودگی هوای تبریز از 165 به 180 افزایش یافت

تبریز- خبرگزاری مهر: کارشناس سازمان محیط زیست آذربایجان شرقی از افزایش شاخص آلودگی هوای تبریز از 165 به 180 خبر داد.

مسعود شاکری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شاخص آلودگی هوا در تبریز گفت: بر اساس پیش بینی های کارشناسان اداره کل هواشناسی استان بر ادامه پایداری جوی و وضعیت اضطراری آلودگی هوای تبریز، مدیریت ترافیک استان با هدف کاهش تردد در شهر تشکیل شده است.

وی افزود: هرچند شاخص وضعیت استراری آلودگی هوا دویست است، ولی بر اساس پایداری جوی و تداوم آلودگی هوا تا اوسط هفته آینده، مدارس به جهت کاهش تردد وسایط نقلیه امروز نیز تعطیل شد.

شاکری وسایط نقلیه را مهمترین منبع آلودگی هوا دانست و ادامه داد: تعطیلی مدارس در تبریز موجب کاهش رفت و آمد سرویس مدارس، خودروهای شخصی و ترافیک خودروها که منبع آلودگی هستند شده است که امیدواریم این موضوع در کاهش آلودگی نیز موثر باشد.   

وی استفاده از خودروهای شخصی را باعث تشدید آلودگی هوای شهر دانست و از شهروندان خواست تا از ترددهای غبرضروری با وسایل نقلیه شخصی و بصورت تک سرنشین خودداری کنند.

 

کد مطلب 2202335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها