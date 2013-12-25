شاخص آلودگی هوای تبریز از 165 به 180 افزایش یافت

مسعود شاکری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شاخص آلودگی هوا در تبریز گفت: بر اساس پیش بینی های کارشناسان اداره کل هواشناسی استان بر ادامه پایداری جوی و وضعیت اضطراری آلودگی هوای تبریز، مدیریت ترافیک استان با هدف کاهش تردد در شهر تشکیل شده است.

وی افزود: هرچند شاخص وضعیت استراری آلودگی هوا دویست است، ولی بر اساس پایداری جوی و تداوم آلودگی هوا تا اوسط هفته آینده، مدارس به جهت کاهش تردد وسایط نقلیه امروز نیز تعطیل شد.

شاکری وسایط نقلیه را مهمترین منبع آلودگی هوا دانست و ادامه داد: تعطیلی مدارس در تبریز موجب کاهش رفت و آمد سرویس مدارس، خودروهای شخصی و ترافیک خودروها که منبع آلودگی هستند شده است که امیدواریم این موضوع در کاهش آلودگی نیز موثر باشد.

وی استفاده از خودروهای شخصی را باعث تشدید آلودگی هوای شهر دانست و از شهروندان خواست تا از ترددهای غبرضروری با وسایل نقلیه شخصی و بصورت تک سرنشین خودداری کنند.