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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

در نشست شورای اداری/

12پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تجلیل می شوند

12پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تجلیل می شوند

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 12 پژوهشگر برتر دستگاههای اجرایی استان تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مراسم فردا پنجشنبه در نشست شورای اداری استان با حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: تعداد مقالات در ISI، تعداد طرح های اجرا شده، ثبت اختراع و نوآوری، تألیف کتاب، کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی و کاربردی بودن پژوهش ها از جمله معیارهای انتخاب این پژوهشگران بوده است.

محنایی اظهار داشت: همچنین در این مراسم غرفه های برتر دستگاههای اجرایی در هفته پژوهش استان معرفی خواهد شد.

معاون استاندار، هدف از برگزاری این برنامه را تشویق پژوهشگران و ترویج فرهنگ پژوهش در ادارات استان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: راه توسعه این استان از پژوهش می گذرد و تجربه ثابت کرده هرجایی که به مطالعه و تحقیق و پژوهش در اجرای پروژه ها توجهی نشده، با شکست مواجه شده ایم.

محنایی بر هزینه کرد بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی در زمینه پژوهش تاکید کرد و اظهار داشت: در سال جاری مطابق بند 116 قانون بودجه سال 92 دستگاههای اجرایی مکلف هستند یک تا سه درصد از درصد از اعتبارات خود را برای اجرای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

 


 

کد مطلب 2202336

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