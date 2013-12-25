علی بامشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، بيان كرد: در حال حاضر سه تیم از استان در رقابت‌های لیگ برتر کشتی کشور حضور دارند ولی نقش کشتی‌گیران بومی در این تیم ها بسیار کمرنگ است.

وی با اشاره به حضور كم كشتي گيران بومي در تيم هاي استان اشاره كرد و افزود: علت این امر ریشه در پایه سازی این ورزش در خراسان رضوی دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

رییس هیات کشتی خراسان رضوی ابراز كرد: در همین راستا هیات کشتی استان برنامه تمرینی را برای رده‌های سنی پایه در خانه کشتی مشهد تعیین کرده است که هدایت آن را به قدیر نخودچی مربی کاربلد و با اخلاق استان واگذار کردیم تا ضمن توجه به مباحث فنی، در بعد اخلاقی هم این کشتی گیران را تقویت کند.

بامشکی تاكيد كرد: وظیفه هیات توجه به کشتی گیران نوجوان و جوان استان است چرا که آن‌ها زمینه موفقیت این رشته ورزشی را در آینده فراهم خواهند کرد.

رییس هیات کشتی استان يادآور شد: خراسان رضوی از دیرباز جزو استان های مدعی کشتی در کشور بوده است ولی امروز بویژه در رده سنی بزرگسالان با آن شرایط آرمانی فاصله داریم، برای دستیابی دوباره به دوران اوج گذشته، باید توجه به تیم های پایه ای را در دستور کار قرار دهیم.

بامشکی اظهار كرد: البته در راه رسیدن به موفقیت های گذشته نباید عجله کرد، استعدادیابی، پرورش استعدادها و بهره‌‌گیری از آن‌ها نیاز به زمان دارد، با این شرایط آینده روشنی را در انتظار کشتی خراسان می بینم.