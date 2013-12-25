نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی مقاطع مختلف آموزشی

علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در کمیسیون، اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی موضوع ادامه تحصیل افراد بررسی و به تصویب رسیده است.

زرافشان بیان داشت: متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا پنجم ابتدایی و مردودی پایه ششم نظام قدیم می‌تواند به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی ثبت نام کنند.

وی یادآورشد: افرادی که قبولی پایه ششم نظام قدیم دارند می‌توانند در پایه هفتم بزرگسالان یا آموزش از راه دور ثبت نام کنند.

وی با بیان این که افراد قبول شده در پایه اول سیکل اول، می‌توانند در پایه دوم راهنمایی یا پایه هشتم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور ادامه تحصیل دهند، تصریح کرد: قبول شدگان پایه دوم سیکل اول نیز مجازند در پایه سوم راهنمایی یا پایه نهم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور، ثبت نام کنند.

زرافشان ثبت نام در پایه اول متوسطه نظام موجود بزرگسالان و یا پایه دهم بزرگسالان نظام جدید را برای قبول شدگان پایه سوم سیکل اول، مجاز دانست و بیان داشت: متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا چهارم ابتدایی و مردودی پایه پنجم نظام موجود می‌توانند به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی مشروط به داشتن حداقل 11 سال تمام ثبت نام کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: قبول شدگان پایان دوره انتقال نهضت سوادآموزی و پایه پنجم ابتدایی نظام آموزشی موجودقبل از سال تحصیلی91-90، می توانند در پایه هفتم نظام جدید ثبت نام و ادامه تحصیل بدهند.

زرافشان افزود: در صورت کسب شرایط قبولی در این پایه،قبولی آنان به عنوان تعیین پایه تلقی شده و می‌توانند با رعایت سایر شرایط در پایه هشتم نظام جدید ثبت نام کنند؛ همچنین درصورتی که در پایه هفتم مردود شوند،به طور مجدد در پایه هفتم ثبت نام و ادامه تحصیل می دهند.

وی اظهار داشت: قبول‌شدگان پایه اول راهنمایی می‌توانند در پایه دوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور و یا پایه هفتم نظام جدید ادامه تحصیل دهند.همچنین قبول شدگان پایه دوم راهنمایی مجازند در پایه سوم راهنمایی بزرگسالان،آموزش از راه دور یا پایه هشتم نظام جدید ادامه تحصیل دهند.

وی تصریح کرد: ثبت نام در پایه اول متوسطه نظام موجود یا پایه نهم نظام جدید منوط به قبولی پایه سوم راهنمایی است.